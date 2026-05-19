マレーシア移住の優木まおみ「自炊NOW」調理中の手料理公開「お子さん喜びそう」「アスパラガスの緑が綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの優木まおみが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理の様子を公開した。
【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「いくらでも食べられそう」彩り豊かな自炊ショット
優木は「ちゃんと自炊NOWです」とコメントし、調理中の写真を公開。カットしたウインナーやアスパラガス、玉ねぎなどの入ったチキンライスを披露している。
この投稿に、ファンからは「自炊えらい」「具だくさんで美味しそう」「アスパラガスの緑が綺麗」「お子さん喜びそう」「いくらでも食べられそう」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「いくらでも食べられそう」彩り豊かな自炊ショット
◆優木まおみ、料理公開
優木は「ちゃんと自炊NOWです」とコメントし、調理中の写真を公開。カットしたウインナーやアスパラガス、玉ねぎなどの入ったチキンライスを披露している。
◆優木まおみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「自炊えらい」「具だくさんで美味しそう」「アスパラガスの緑が綺麗」「お子さん喜びそう」「いくらでも食べられそう」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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