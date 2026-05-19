まさしく劇的な本塁打

巨人が2年ぶりに6連勝した。これは大きい。貯金は今回最多の5、首位のヤクルトとは2.5ゲーム差となった。15日からのDeNA3連戦は3連勝、同一カード3連勝は今季初だ。

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なんと言っても12日の広島戦（ぎふしん長良川）での佐々木俊輔のサヨナラ本塁打、そして翌13日の同戦（セーレン・ドリームスタジアム）で坂本勇人が放ったサヨナラ3ランが大きかった。

野球は筋書きのないドラマというが、まさしく劇的な本塁打だった。

鳥肌が立った。1点をリードされた延長12回1死一、二塁、巨人ファンならだれでも期待するシーンだが、前の打席では三振に倒れていた。

13日、広島戦で通算300本塁打となるサヨナラ3ランを放った坂本勇人

ここで遠藤淳志の高めの変化球を左翼席に運んだ。しかも通算300号だ。坂本、持っている男だなあ……テレビの前でつぶやいていた。一生忘れられない本塁打になったと思う。

則本昂大はツキがない

6連勝はしたけど、「巨人は強い」という感じではなかった。投手陣が頑張り、野手陣がなんとか応えた。チームが一丸になって戦った結果だ。1つの出来事がチームを好転させることがある。坂本の一打はいい例だ。

先週の本コラムで「先発陣を見渡すと一番勝てそうなのが井上温大」と記したが、実際安定している。15日のDeNA戦では打者に集中し、内角球をうまく使っていた。109球で四球は2個、制球力もよかった。

それにしても則本昂大はツキがない。先発として5試合に登板して0勝2敗ながら防御率は2.70、好投している。うまくいっていれば3勝くらいしていたのではないか。

フォレスト・ウィットリーは投手としてやってはいけないことをやった。16日のDeNA戦の3回だ。先頭打者への四球はダメだが、しかも投手に与えていた。結局2点を失った。

打たれるのは仕方がない。でも先頭打者の投手に四球……こんなことをしていたら勝てないし、もったいない。

竹丸が物足りない理由

竹丸和幸が5勝したが物足りない。チェンジアップが多い。もっと真っすぐを増やしたらどうか。そりゃ、フォークなどを使うと投球は楽だ。まだ24歳なのに技巧派に走っている印象がある。物足りなさはそこだ。

戸郷翔征は相変わらずだ。もともと手投げタイプだ。球が打者のベルト周辺に集まっている。外角低めに真っすぐでポンとストライクを取ってこそフォークが生きる。もっと下半身を使って外角低めの制球力を磨いた方がいい。

大勢はまだ不安が残る。ボール球とストライクがはっきりしている。

ライデル・マルティネスに関しても以前は勢いがない、自信なさげに見えると記したが、ここにきて躍動感が出てきた。自信が戻ったのか。

DeNA戦の3連勝はマルティネスの3連投が効いた。3連投に関してはいろんな意見があるようだが、年俸は推定で12億円とも言われている。どんどん投げてもらえばいい。

ダルベックは意外と真っすぐに弱い

これまた先週記したが、トレイ・キャベッジも変わっていない。三振、凡打の仕方が悪い。甘い球を簡単に見送って追い込まれる。最後は外角に逃げる変化球を追いかける。

たまに一発があるけど、あれでは監督は使いにくい。どういう球を見逃し、どういう球を狙うのか。徹底すべきだ。

もう1人の外国人選手、ボビー・ダルベックはそれなりにやっているが（39試合出場で8本塁打、22打点、打率2割4分6厘）、意外と真っすぐに弱い。振り遅れている。

体、特に下半身の切れが悪い。外国人選手にしては物足りない。体に切れがもっと出てくれば打棒もいま以上に上向く。

連勝後の連敗に注意せよ

浦田俊輔が9盗塁をマークしている。盗塁は7割以上の成功率が求められるが、浦田は9割だという。打撃が向上し、それに伴い出塁数が増えてきた。足の速さは折り紙付きだ。浦田を先頭に機動力を高めてほしい。

先週を振り返っていろんなことを記した。6連勝にも思うところはある。連勝後はえてして連敗がある。気をつけてほしい。

巨人はヤクルトと19日（いわき）、21日に神宮で2試合、22日からは東京ドームに阪神を迎えての3連戦だ。上位2チームとの対戦は交流戦前の正念場になろう。大いに注目している。

最後になるが坂本の一発は本当に最高だった。改めて記しておきたい。

（成績などは18日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部