井口浩之＆東ブクロが有名インフルエンサーの暴挙に物申す！「挨拶もしないし…」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月18日（月）に放送された同番組では、ゲストにさらば青春の光の東ブクロが登場し、“偉そうなインフルエンサー”についてトークした。

【映像】インフルエンサーへの“毒”が炸裂！

今回はゲストの東ブクロが“緊急毒出しノート”として次々と本音を披露するなか、「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？」「人生かけてこの世界で食っていくんだっていう覚悟をもった人間だけが活躍できる世界であってほしい」と切り出した。

そこから、井口が以前収録で出会った“偉そうなインフルエンサー”の話題に。

井口はある収録のとき、そのインフルエンサーが端の席をあてがわれ「なんで中心じゃないの」とキレたというエピソードを披露。さらに収録が始まると、そのインフルエンサーは、今度は「話したくない」と言い出したという。

この話を聞いて「絶対アイツや」と確信をもった東ブクロも「すごい偉そうやったわ、あの人」「もちろん挨拶もしないし」などと語り、井口から「めちゃくちゃ喧嘩してるじゃないですか」とツッコミを入れられていた。