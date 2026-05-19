東京の移動を支える大動脈が、今まさに歴史的な変革の真っ只中にあります。2026年5月23日（土）に、テレビ朝日系の大型特番「タモリステーション」最新作が放送されます。今回のテーマは「過去・現在・未来 激変する東京の巨大駅」。1日約800万人が乗降する新宿・渋谷・東京駅の大規模再開発にスポットを当て、大規模再開発の裏側に迫ります。

鉄道や地形、駅の構造に深い造詣を持つタモリさんが、新宿駅の地下最深部や渋谷駅の空中回廊「スカイウェイ」の工事最前線へ自ら潜入。多くの利用者を悩ませる「ダンジョン駅」の謎を、精巧な模型やスタッフによる実地検証を交えて徹底的に紐解きます。

タモリが潜入！激変する巨大駅の再開発最前線

現在、大規模再開発が進む東京の巨大ターミナル。無類の電車・駅好きとして知られるタモリさんが、今回の「タモリステーション」で新宿駅と渋谷駅の工事現場へ自ら足を運びます。

60年ぶりの大工事が進む「新宿駅」の地下深くへ

新宿駅では現在、60年ぶりとなる大規模工事が行われています。タモリさんが訪れたのは、地下3階に相当する超高難度工事の最深部です。世界一の乗降客数を誇る超巨大駅でありながら、「何百万人という利用者の足を止めることなく」実施されている工事の驚きの工夫と、その壮大な未来の計画の全貌に迫ります。

新宿駅西口の様子・2025年9月 （写真：PIXTA）

最終章を迎える「渋谷駅」スカイウェイ工事

一方、再開発がようやく最終章に差しかかっている渋谷駅では、駅の東西を結ぶ空中回廊「スカイウェイ」の工事最前線を調査します。銀座線の真上という、工事が終了したばかりの地点にタモリさんが降り立ち、上空から街を眺めて未来の渋谷の姿を展望します。

銀座線ホーム上階につながるスカイウィークのイメージ（画像：東急、渋谷駅街区共同ビル事業者）

なぜ迷う？「ダンジョン駅」の複雑構造を徹底検証

鉄道ファンのみならず、多くの利用者を悩ませるのが、新宿・渋谷・東京駅の複雑極まりない動線です。

番組では、この「迷宮（ダンジョン）」と呼ばれる構造を解明すべく、最も乗り換えが難しいルートをスタッフが実際に歩いて検証するそうです。どれほど時間がかかるのか、そしてなぜ人は迷ってしまうのかをが徹底分析されます。

さらにスタジオでは、昭和女子大学環境デザイン学部の田村圭介教授が制作した精巧な構内模型が登場します。ゲストの俳優・木村佳乃さんらと共に、これら3つの巨大駅が持つ独自の特徴を立体的に分かりやすく解説します。

タモリステーション放送の概要

放送局：テレビ朝日

放送日：2026年5月23日（土）午後8:54〜

【出演者】

・司会者：タモリ

・ゲスト：木村佳乃（俳優）、田村圭介（昭和女子大学環境デザイン学部教授）

・アシスタント：渡辺瑠海（テレビ朝日アナウンサー）

いつもの改札、いつもの階段。その裏側で、60年ぶりに地球の底を穿ち、上空に新たな道を架ける挑戦者たちがいます。

5月23日の夜、タモリさんと一緒に巨大ターミナルの「過去・現在・未来」を旅することは、私たちが毎日利用する東京という都市のロマンを再発見する最高の時間になるでしょう。テレビの前で、驚異の「迷宮解剖ショー」をお楽しみください！

（画像：テレビ朝日、PIXTA、東急）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）