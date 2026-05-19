佐野勇斗、ニューヨークでGUCCIまとう…その1日に密着
M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗が、ニューヨークへ渡航し、現地時間16日夜にタイムズスクエアで行われたGUCCI（グッチ）のアーティスティック・ディレクター、デムナによる2027クルーズ・コレクション『GucciCore』発表に出席した。その1日に密着したオフィシャルショットが届いた。
【写真多数】佐野勇斗、GUCCIをさらりと着こなしニューヨークの街へ
佐野は、グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザインコードと新たな提案を融合した「Generation Gucci」の2つのルックを着用。フロントがざっくり開いたトップスにリラクシーなパンツを合わせたルックには、イタリア語で小さな月を意味する〔ルネッタ〕スモール クロスボディバッグ、ウェブ ストライプとホースビットがあしらわれたローファー、〔グッチ スタッファ〕ネックレス、リングを合わせています。
ジャージー素材のタイトなTシャツのルックには、ウェブ ストライプのミニバッグ、ホースビットをあしらったシグネチャーローファー、ダブルGが印象的なネックレス、ブレスレットを合わせ、リラクシーなシルエットにグッチらしさを加えた。
1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつ。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター・デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けている。
グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属している。
【写真多数】佐野勇斗、GUCCIをさらりと着こなしニューヨークの街へ
佐野は、グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザインコードと新たな提案を融合した「Generation Gucci」の2つのルックを着用。フロントがざっくり開いたトップスにリラクシーなパンツを合わせたルックには、イタリア語で小さな月を意味する〔ルネッタ〕スモール クロスボディバッグ、ウェブ ストライプとホースビットがあしらわれたローファー、〔グッチ スタッファ〕ネックレス、リングを合わせています。
1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつ。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター・デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けている。
グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属している。