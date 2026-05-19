歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて一般客から受けた“性被害”を明かす場面があった。

この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。

森脇とのトークでセクハラ被害について話が及ぶ中、森口は「ファンの人とかでも、私のファンじゃなくて、番組の出待ちとか、そういうところで、通る時に、胸触ってくる、いわゆる大衆の人とか居て、私、それがちょっと嫌だなあっていうのは（あった）」とかつての観客からの被害を明かした。

「タッチとかだったら“間違えて握手しようと思って触ったのかな”と思うけど、ある時、つかんでねじられた時に“絶対確信犯だ”と思った。“ドアノブじゃねえんだよ”って話。思わない？」とあきれ。

あくまでもソロコンサートなどの森口自身のファンではなく、営業やイベントなどで集まっている人だとし、「“ドアじゃないよ”って言いたくなるぐらい」と吐露。これには森脇も「それ逮捕案件やもんね」と応じた。