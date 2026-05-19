月額8,800円、クラブ無料で24時間通い放題！ マイゴル「マイゴル小山店」

記事ポイント 栃木県小山市に2026年5月1日グランドオープン、24時間365日利用できる定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場Golfzon社製シミュレーター5台を設置、AIショット診断機能とクラブレンタル無料で初心者でも通いやすい環境酸素ボックス「O2 BOX」を導入、2026年5月中は無料で利用可能 栃木県小山市に2026年5月1日グランドオープン、24時間365日利用できる定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場Golfzon社製シミュレーター5台を設置、AIショット診断機能とクラブレンタル無料で初心者でも通いやすい環境酸素ボックス「O2 BOX」を導入、2026年5月中は無料で利用可能

栃木県小山市城東に、定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場がグランドオープンしました。

月額8,800円（税込）からの定額制プランとクラブレンタル無料のサービスが組み合わさり、手ぶらで来店できる気軽さが特徴です。

24時間365日営業しており、ゴルフ初心者からシミュレーターで実戦練習を重ねたい上級者まで幅広く対応しています。

マイゴル「マイゴル小山店」





施設名：マイゴル小山店所在地：栃木県小山市城東2丁目32-17営業時間：24時間営業（365日）アクセス：小山駅から徒歩15分駐車場：無料駐車場あり公式サイト：mygol.jp/shop/oyama/ に掲載されています

マイゴル小山店は、2026年5月1日に栃木県小山市城東にグランドオープンした定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場です。

黄色の「MYGOL」看板とガラス面に掲示された「GOLF ON YOUR TIME」のキャッチコピーが目を引く店舗で、小山駅から徒歩15分の立地に無料駐車場も備えています。

クラブレンタルは無料で、道具を持ち込まずに来店できます。

月額8,800円（税込）からの複数の定額制プランが用意されており、ジュニア向けは月額6,600円（税込）、親子で利用できるプランは月額11,000円（税込）に設定されています。

24時間いつでも利用できるため、ゴルフの基礎となる「ボールに当たる感覚」や「クラブの振り方」に慣れるための練習量を確保しやすい環境です。

Golfzon社製シミュレーター5台の設備





BOOTH1〜3が並ぶ室内には、Golfzon社製のシミュレーターが合計5台設置されています。

練習に特化した「GDR Plus」が4台、ラウンドモードに対応した「Vision Plus」が1台で、利用目的に応じて使い分けられます。

「GDR Plus」はフォーム確認や反復練習を重ねたい方向けの構成で、基礎づくりに集中できます。

「Vision Plus」はコースを回る感覚に近いラウンドモードに対応しており、実戦的なイメージを持ちながら練習できます。

同じ施設内でこの2種類を体験できるため、基礎練習から実践感覚への橋渡しがスムーズです。

各シミュレーターには高解像度カメラセンサーが搭載されており、ショットデータや球筋を確認しながら練習できます。

AIを活用したショット診断機能も搭載されており、スイングの傾向や課題を把握しやすい仕様です。

専用アプリを通じてレッスンプロとのマッチングも可能で、マンツーマンレッスンを受けることができます（マンツーマンレッスンは別途料金）。

酸素ボックス「O2 BOX」の導入





店内には酸素ボックス「O2 BOX」が導入されており、練習やラウンド前後のコンディション調整に活用できます。

2026年5月中は無料で利用でき、6月からは「O2 BOX」のみの単独利用も開始される予定です。

料金プラン





平日デイプラン：月額8,800円（税込）リミテッドプラン：月額13,200円（税込）ベーシックプラン：月額13,200円（税込）レッスン受け放題プラン：月額19,800円（税込）ジュニアプラン：月額6,600円（税込）ジュニアレッスンプラン：月額13,200円（税込）親子プラン：月額11,000円（税込）

月額8,800円（税込）の平日デイプランはゴルフを始めたい方が継続的に通いやすい価格帯に設定されています。

より集中的に取り組みたい方向けにはレッスン受け放題プラン（月額19,800円税込）も用意されており、ジュニアプランは月額6,600円（税込）と子どもがゴルフに触れる入口として利用しやすい設定です。

2026年6月からは専属のティーチングプロの配属も予定されており、マンツーマンに限らないレッスン体制が本格化します。

Golfzon社製シミュレーター5台とAIショット診断機能を備え、クラブレンタル無料・24時間営業・月額6,600円（税込）からのジュニアプランを含む複数の定額制プランが揃っています。

2026年5月中は酸素ボックス「O2 BOX」も無料で利用でき、練習前後のコンディション調整まで同一施設でまかなえます。

マイゴル「マイゴル小山店」の紹介でした。

よくある質問

Q. マンツーマンレッスンはどのプランに含まれていますか？

A. マンツーマンレッスンはいずれの月額プランにも含まれず、別途料金が発生します。

レッスン受け放題プラン（月額19,800円税込）とは異なるサービスです。

詳細な料金は公式サイトに掲載されています。

Q. 酸素ボックス「O2 BOX」は6月以降どのような形で利用できますか？

A. 2026年5月中は無料で利用できます。

6月からはゴルフの練習を伴わない「O2 BOX」のみの単独利用も開始される予定で、有料サービスとして提供されます。

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