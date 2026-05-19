約60名参加、データ起点の意思決定変革！ Centric Software「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」

記事ポイント 2026年4月24日、東京・TRUNK(HOTEL)でファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」が開催されたMOONRAKERS TECHNOLOGIES代表の西田誠氏が基調講演に登壇し、日本ファッション産業の構造課題と意思決定の刷新を訴えたミズノのPLM導入事例やAI・PXMを活用したEnd-to-Endアプローチが紹介され、約60名が参加した 2026年4月24日、東京・TRUNK(HOTEL)でファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」が開催されたMOONRAKERS TECHNOLOGIES代表の西田誠氏が基調講演に登壇し、日本ファッション産業の構造課題と意思決定の刷新を訴えたミズノのPLM導入事例やAI・PXMを活用したEnd-to-Endアプローチが紹介され、約60名が参加した

ファッション業界のDX推進を支援するCentric Softwareが、2026年4月24日に東京・TRUNK(HOTEL)でイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」を開催しました。

アパレル・スポーツ・ライフスタイル業界から経営層やMD、商品企画・開発担当者、DX推進担当者など約60名が参加し、AI時代の意思決定変革をテーマに議論が行われます。

Centric Software「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」





開催日：2026年4月24日会場：TRUNK(HOTEL)（東京）参加者数：約60名主催：Centric Software, Inc.テーマ：「AI時代のMDはどう変わるのか？」

本イベントは「AI時代のMDはどう変わるのか？」をテーマに掲げ、AI・PLM・PXM・商品戦略・商品情報管理を軸に、次世代ファッションビジネスにおける意思決定変革について議論が交わされました。

関税や需要変動、消費の二極化、生成AIの進化といった市場変化が加速するなか、商品企画・開発・生産・販売の分断やExcel依存といった課題を抱えるファッション企業の実態と解決策が、各セッションを通じて共有されます。

「市場は見えているのに、組織や業務が追いついていない」という構造的な課題に対し、データをつなぎ意思決定へ活かすことの重要性が、複数の登壇者によって繰り返し強調されます。

基調講演：MOONRAKERS 西田誠氏が語る構造課題





基調講演にはMOONRAKERS TECHNOLOGIES 代表取締役 CEO 西田 誠氏が登壇し、「いま生まれるもう一つのファッションビジネス―関わる人全てが豊かになるシン・繊維産業とは―」をテーマに講演を行います。

人口減少・価格競争・日本製比率の低下という厳しい市場環境を背景に、「今のファッションビジネスは、”何を作るか”の意思決定が間違っている」という問題提起が示されます。

単なる効率化にとどまらず、「誰のために、どんな価値を作るのか」という意思決定の軸そのものを見直す必要性が、西田氏によって提唱されます。

この基調講演はオンデマンド配信でも視聴できます。

Customer Session：ミズノが語るPLM導入のリアル





Customer Sessionにはミズノ グローバルアパレルプロダクト本部の中田 良平氏が登壇し、PLM導入の背景から本稼働に至るまでのプロセスを実際の経験を交えて紹介します。

中田氏はPLM導入を「単なるシステム導入ではなく、意思決定の仕組みを変えるプロジェクト」と位置づけ、部門横断の調整・業務標準化・現場ユーザーの巻き込み・チェンジマネジメントといったリアルな課題と取り組みが共有されます。

AI・PLM・PXMで実現するEnd-to-Endアプローチ

Centric Solution Sessionでは、市場分析からMD・商品企画・開発・販売・商品情報管理までを一気通貫でつなぐEnd-to-Endアプローチが紹介されます。

Centric Market Intelligenceを活用した市場トレンド分析・価格帯分析・競合分析・カラー/SKU分析のリアルタイム可視化デモが実施され、”勘”ではなく”データ”に基づいた商品戦略への反映が示されます。

AIの役割についても「AIが意思決定を代替する」のではなく「人がより正確に意思決定できる状態を作ること」が重要であると説明され、AIを意思決定を強化する基盤として位置づける考え方が示されます。

「つながったデータ」と商品情報が競争力を左右する

イベント内では、AIを導入しても成果につながらない企業の共通点として「データ分断」の問題が取り上げられます。

市場データ・MDシステム・PLM・ECデータが部門ごとに分断されることで、商品企画が市場を十分に把握できない・開発がMD意図を理解できない・販売が商品背景を活かせないといった問題が生じていると指摘されます。

Centric Softwareは「Single Source of Truth」の重要性を強調し、企画・開発・販売のすべてが同じデータを参照して意思決定できる状態がAI時代の競争力につながると示します。

さらにPXM（Product Experience Management）セッションでは、生成AI検索やパーソナライズが進むなか、「AIに理解される商品情報」の整備が今後の競争優位を左右すると紹介されます。

Centric PXMは商品情報の一元管理・デジタルアセット管理・チャネル最適化・パーソナライズ対応を統合し、商品情報そのものを企業資産として競争力へ転換するアプローチを提供しています。

ファッション企業が市場変化に対応するうえで求められるのは情報量の増加ではなく、データに裏打ちされた意思決定の質の向上です。

AI・PLM・PXMを組み合わせたCentric Softwareのソリューションは、企画から販売まで一貫したデータ基盤をもとに、ファッションビジネスの競争力を左右する意思決定プロセスを支えます。

5月28日には「AIと実行する 2026年ファッション企業の生存戦略〜分断を繋ぐ。勘をデータに変える〜」をテーマにウェビナーが開催される予定で、詳細は公式サイトに掲載されています。

Centric Software「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 基調講演のオンデマンド配信はいつまで視聴できますか？

A. 配信期間の詳細はCentric Softwareの公式サイトに掲載されています。

西田 誠氏による「いま生まれるもう一つのファッションビジネス」の講演内容がオンデマンドで提供されています。

Q. 5月28日開催のウェビナーはどのような内容ですか？

A. 「AIと実行する 2026年ファッション企業の生存戦略〜分断を繋ぐ。勘をデータに変える〜」をテーマに、AI・PLM・PXMと商品戦略を組み合わせ、商品企画から開発・販売までをつなぐ次世代ファッションビジネスについて解説するウェビナーです。

参加申し込みの詳細はCentric Softwareの公式サイトで案内されています。

Q. Centric PLMとCentric PXMはどのような違いがありますか？

A. Centric PLMは商品企画から開発・調達・製造までのプロセスを最適化するソリューションで、生産性を最大50%向上・市場投入期間を60%短縮する実績が示されています。

Centric PXM（旧Contentserv）はAIを活用した商品情報管理（PIM）・デジタルアセット管理（DAM）・チャネル連携・デジタルシェルフ分析を統合したクラウドプラットフォームで、EC・店舗・マーケットプレイスへ一貫した商品情報の配信を担います。

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