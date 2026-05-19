入場無料、梅菓子先着300名配付！ 四天王寺大学「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」

記事ポイント 2026年5月24日（日）、篠原陸運トラックステーションで入場無料・無料駐車スペースつきで開催四天王寺大学の6団体と卒業生アーティスト「Last Star」ほか多彩な出演陣がステージに立つチョーヤフーズ株式会社協賛の梅和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料で配付される 2026年5月24日（日）、篠原陸運トラックステーションで入場無料・無料駐車スペースつきで開催四天王寺大学の6団体と卒業生アーティスト「Last Star」ほか多彩な出演陣がステージに立つチョーヤフーズ株式会社協賛の梅和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料で配付される

羽曳野市の野外音楽フェス「ハビキノソニック」が、2026年5月24日（日）に第3回目の開催を迎えます。

主催は四天王寺大学と篠原陸運で、入場料は無料です。

四天王寺大学「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」





開催日時：2026年5月24日（日）10:00〜17:30会場：篠原陸運トラックステーション（大阪府羽曳野市尺度391-2）入場料：無料（無料駐車スペースあり）主催：四天王寺大学・株式会社篠原陸運協賛：チョーヤフーズ株式会社後援：大阪はびきの観光局

第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運は、四天王寺大学の有志学生が実行委員を務め、企画から当日の運営までを手がけます。

10時から17時30分までの7時間半、大学クラブ・地元アーティスト・社会人バンドが次々とステージに立ちます。

会場は大阪府羽曳野市に位置する篠原陸運トラックステーションで、青いシャッターを背景にした屋外ステージでは第2回からグレーと白のヒップホップ衣装を纏ったキッズダンサーたちが躍動感あふれるパフォーマンスを披露してきています。

広い敷地には無料の駐車スペースが確保されており、車での来場も可能です。

出演団体とパフォーマンス





四天王寺大学からは、コーラス部・フォークソングクラブ・コピーダンス同好会・軽音楽部・吹奏楽部・アコースティックバンド部の6団体が出演します。

青いポロシャツの吹奏楽部員がクラリネットを構え、ドラムや譜面台とともに屋外でのアンサンブルを披露する場面は、前回から来場者の注目を集めています。

四天王寺大学の卒業生アーティスト「Last Star」は今年も出演が決定しており、全国ツアーを控えた注目のステージを羽曳野の地で披露します。

さらに地元のキッズダンサーを擁するヒロダンスカンパニー、社会人バンドのTHE MONKEY BIRDほかのアクトも加わり、年齢・ジャンルを超えた幅広いパフォーマーが一堂に集まります。

来場特典と会場情報





協賛のチョーヤフーズが提供する梅を使った和菓子「CHOYA梅結」が、来場者先着300名に無料で配付されます。

入場料も駐車料金も無料で、梅和菓子の配付特典もあるため、家族や友人と連れ立って訪れやすい構成になっています。

会場の篠原陸運トラックステーションは大阪府羽曳野市尺度391-2にあります。

出演タイムテーブルや当日の詳細はハビキノソニック公式サイトに掲載されます。

第3回目を迎えた「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」は、学生が企画・運営を一手に担い、卒業生アーティスト・地元キッズダンサー・社会人バンドが同じステージに立つ地域密着型の野外フェスです。

全国ツアーを控えるLast Starのライブを無料で体験できる機会は、羽曳野市ならではの一日となります。

四天王寺大学「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料や駐車場の利用に費用はかかりますか？

A. 入場料は無料で、会場には無料駐車スペースが設けられています。

Q. 当日の出演タイムテーブルはどこで確認できますか？

A. 出演者の詳細やタイムテーブルはハビキノソニック公式サイトに掲載されます。

Q. 「CHOYA梅結」の配付はどのように行われますか？

A. チョーヤフーズの協賛により、来場者先着300名に無料で配付される予定です。

なくなり次第終了となります。

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