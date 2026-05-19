日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、辛い新商品の登場を“におわせる”投稿をし、SNS上で注目されています。

【画像】めちゃ辛そう… マクドナルドの“におわせ”投稿を見る

マクドナルドに辛い新商品が！？

公式アカウントは、「好きな人いますか？」とコメントし、赤地に「マックの辛いの始めます 5.27（水）」と書かれた画像を投稿しました。

2月にはハンバーガー「スパチキ（スパイシーマックチキン）」と「シャカチキ レッドペッパー味」が販売終了となり、ファンから嘆きの声が上がりました。

今回の投稿にも「まずスパチキを返して」「辛いのおかえりなさいじゃなくて？ずっと待ってるよ？」「スパチキ復活ならうれしい」と、「スパチキ」の復活を望むコメントが多数寄せられています。

ほかに、「サルサソースかな？」「テリヤキバーガーが辛くなったら、甘辛くておいしいかもしれませんね！」「食べられないくらい辛いバーガーを出してほしいです」「火吹くぐらいのやつ頼みます！」と、辛い新商品に期待する声も上がっています。