4蔵めぐり、うなぎ定食と喜楽長付き！ 近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」

記事ポイント 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4蔵を巡る日帰りバスツアー各酒蔵で夏限定酒の試飲・見学・お買い物が楽しめる充実の内容昼食はうなぎ定食＋「喜楽長」一本付きで旅行代金は1人13,800円（税込） 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4蔵を巡る日帰りバスツアー各酒蔵で夏限定酒の試飲・見学・お買い物が楽しめる充実の内容昼食はうなぎ定食＋「喜楽長」一本付きで旅行代金は1人13,800円（税込）

地酒の産地として知られる滋賀県内の酒蔵を、バスでめぐる1日旅が登場します。

近江トラベルが販売する夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」は、2026年8月1日（土）と2日（日）の2日間のみ催行される日帰りツアーです。

各蔵が夏季に仕込む限定酒を試飲しながら、酒造りの現場を肌で感じられます。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」





ツアー名：夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」出発日：2026年8月1日（土）・8月2日（日）旅行代金：お一人様13,800円（税込）募集人数：各日先着40名主催：近江トラベル株式会社

金亀のロゴが入った升に日本酒が注がれ、酒肴の小皿が添えられた試飲体験は、岡村本家をはじめとする滋賀の酒蔵が誇る文化そのものです。

草津駅西口を朝8時に出発し、岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造の4蔵を順に訪問、各地帰着は18時〜19時30分ごろの予定です。

酒蔵見学・試飲・お買い物と昼食がすべて旅行代金に含まれています。

昼食は永源寺ひのきやのうなぎ定食で、東近江の老舗酒蔵・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長（きらくちょう）」が1人1本付きます。

日帰りながら4蔵をまわり、夏限定酒と季節の食が1日にそろう構成となっています。

訪問酒蔵と見どころ





岡村本家は創業安政元年の歴史を持つ酒蔵で、白壁と黒格子の蔵構えが街道沿いに残っています。

代表銘柄「金亀」の暖簾と酒樽が正面に据えられ、訪問者を迎えます。

精米歩合の異なる長寿金亀シリーズが複数並ぶ蔵元直売コーナーでは、飲み比べからお土産選びまで楽しめます。





長寿金亀シリーズは精米歩合の異なる9本が一列に並び、磨き具合による色合いと風味の変化をその場で確認できます。

試飲では飲み比べながら蔵人に直接質問できる時間も設けられています。





太田酒造は白漆喰造りの蔵正面に「道灌蔵」と書かれた青い暖簾を掲げ、入口両側には道灌銘柄の菰樽が積まれています。

このツアーでは試飲とお買い物が体験できます。





美冨久酒造は水口宿の面影が残る街道沿いに位置し、茶色地に白文字の大暖簾と行灯が目印です。

蔵見学・試飲・お買い物の3つが体験できます。

酒蔵見学の内容





仕込み蔵の内部では左右に大型の青い醸造タンクが並び、中央奥には壺型の容器が据えられた木造梁組みの天井が広がっています。

発酵の香りが漂う蔵の中を、実際に歩きながら工程を確認できます。





法被姿の蔵人が木製の大桶の前に立ち、少人数の見学者に対して酒造工程を直接解説します。

仕込み水の扱いや麹の管理といった現場の知識を、蔵人の言葉で聞けるのがこのツアーの特徴です。

行程と昼食





白い徳利から黒釉の盃へ日本酒が注がれるこのひとこまは、夏酒の試飲体験を象徴しています。

昼食は永源寺ひのきやでうなぎ定食が提供され、喜多酒造の「喜楽長（きらくちょう）」1本が1人ずつ付きます。

出発は草津駅西口8時、東近江市・旧不二屋8時45分、彦根駅東口9時15分の3か所から乗車でき、帰着は各地18時〜19時30分ごろの予定です。

岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造の4蔵すべてで見学・試飲・お買い物が設定されており、1日で滋賀の地酒文化を横断できる内容となっています。





近江トラベルが運行する白ボディに青・赤・緑のラインと近江のロゴが入った大型観光バスで、草津・東近江・彦根から各蔵をめぐります。

募集人数は各日先着40名で、予約は近江トラベル公式サイトに掲載されています。

2026年8月1日・2日の2日間限定で、1人13,800円（税込）に試飲・見学・昼食・「喜楽長」1本がすべて含まれます。

滋賀県を代表する4つの酒蔵を1日でめぐり、夏限定酒と季節の食を一度に体験できるツアーとなっています。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 乗車場所は何か所ありますか？

A. 草津駅西口（8:00発）、東近江市・旧不二屋（8:45発）、彦根駅東口（9:15発）の3か所が設定されています。

Q. 試飲できない人向けの対応はありますか？

A. ソースには明記されていません。

詳細は近江トラベルの公式サイトに掲載されています。

Q. 各日の定員を超えた場合はどうなりますか？

A. 各日先着40名の募集で、定員に達し次第受付が終了します。

予約状況は公式サイトで案内されます。

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