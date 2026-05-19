湛江港の埠頭（ふとう）で、ＢＡＳＦ（広東）フェアブント拠点から輸出される化学製品を検査する湛江税関の職員。（５月９日撮影、湛江＝新華社配信）

【新華社広州5月19日】中国広東省湛江（たんこう）市の湛江港でこのほど、コンテナ船「船問網101」が、同市にあるドイツ化学大手BASFの「フェアブント拠点（総合生産拠点）」で生産された化学製品を積んで出港した。貨物は海南省の洋浦港で積み替えられた後、輸出される。

湛江税関は、BASFによる初の「並行港（深圳蛇口港・湛江港・海南洋浦港）＋（プラス）複合一貫輸送（全行程水上輸送）」通関モデルの輸出業務が円滑に実施されたことを意味し、サプライチェーンコストの低減につながったと明らかにした。

同税関によると、「並行港」物流モデルはすでに輸出入の双方向連結を実現し、粤港澳大湾区（広東省・香港・マカオグレーターベイエリア）と海南自由貿易港を結び、西南内陸地域に広がる物流ネットワークを段階的に構築している。BASFの加入に伴い、重化学工業分野の産業チェーン関連企業の参加拡大が見込まれる。

同市東海島石化産業パークに拠点を置くBASF（広東）フェアブント拠点は、中国初の外資による単独投資重化学工業プロジェクトとなる。ドイツ企業が中国で実施する単独投資プロジェクトとしては最大級で、BASFグループが約100億ユーロ（1ユーロ＝約185円）を投じて建設・運営している。

同プロジェクトは2019年11月に着工し、今年3月に全面稼働に入った。（記者/壮錦）