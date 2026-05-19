世界限定9,995個、シリアルナンバー入り！ PGS「TOP GUN 40th Anniversary 世界限定公式グッズ」

記事ポイント 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるバッジ類から日常使いのコースターまで、全4アイテムがラインナップ 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるバッジ類から日常使いのコースターまで、全4アイテムがラインナップ

今年で公開40周年を迎える映画『トップガン』の、世界限定生産による記念公式グッズが日本初上陸を果たします。

エンターテインメント公式グッズストア「PGS」が販売を開始したもので、ピンバッジやキーホルダー、栓抜き、コースターと全4アイテムがラインナップされています。

いずれも世界限定生産品のため、完売後の再入荷はなく、希少なコレクターズアイテムとして注目を集めています。

PGS「TOP GUN 40th Anniversary 世界限定公式グッズ」





販売店舗：PGS オンラインストア販売開始：2026年5月15日取扱商品：世界限定生産の公開40周年記念公式グッズ 全4アイテム

2022年公開の第2作『トップガン マーヴェリック』によって若い世代にも広く知られることとなった『トップガン』は、世代を超えて愛される作品として定着しています。

毎年5月13日は世界的に「トップガンの日」として知られており、40周年となる今年はSNSを中心に盛り上がりを見せています。

近年は80年代名作映画のカルチャーやグッズへの関心がファッション界を中心に高まっており、『トップガン』関連グッズもファッションアイテムや生活雑貨として幅広く展開されています。

今回のラインナップは、作中の象徴的な機体や名シーン、劇中ロゴをモチーフにした「こだわり」の仕上がりで、ファッションに取り込めるアイテムから日常使いの雑貨まで揃っています。

Limited Edition Moving Pin Badge（ピンバッジ）





価格：4,800円（税込）数量：世界限定9,995個・シリアルナンバー入りサイズ：約60×65mm仕上げ：エナメル仕上げ

作中の象徴的な戦闘機「F-14 トムキャット」を立体的に再現したピンバッジです。

エナメル仕上げによる鮮やかな発色と、約60×65mmの存在感あるサイズが特徴で、世界限定9,995個のシリアルナンバーが刻まれています。

バッグやジャケットへのアクセサリーとして映えるサイズ感で、コレクションとしてもデイリーユースとしても活用できます。

Limited Edition F-14 Bottle Opener（栓抜き）





価格：3,980円（税込）数量：世界限定生産品サイズ：約105×51mm背面：マグネット付き

F-14 トムキャットをかたどったシルバー金属製の栓抜きで、パネルラインの彫刻ディテールが施された重厚感ある仕上がりです。

サイズは約105×51mmで、背面にマグネットが付いているため冷蔵庫やキッチンの壁面に貼り付けて飾ることもできます。

実用品としてホームパーティーや晩酌シーンで活躍する一方、インテリアとしての存在感も兼ね備えています。

Limited Edition Maverick Keyring（キーホルダー）





価格：2,800円（税込）数量：世界限定9,995個・シリアルナンバー入りサイズ：約40×70mm（チェーン除く）仕上げ：エナメル仕上げ

マーヴェリックとアイスマンの名シーンをモチーフにしたキーホルダーで、エナメル仕上げによる鮮やかなカラーリングが目を引きます。

約40×70mmのコンパクトなサイズながら、シリアルナンバー入りの世界限定9,995個という希少性を持ちます。

鍵やバッグチャームとして毎日持ち歩けるため、ファンにとっての定番コレクションアイテムとして支持されています。

Set of Four Printed Coasters（コースター4枚セット）





価格：4,800円（税込）数量：世界限定生産品直径：約89mm裏面：コルク裏地（滑り止め）

バレーボールトーナメントロゴ・鷲のシルエット・TOMCATキャラクター・UNITED STATES NAVY FIGHTER WEAPONS SCHOOLの4種のデザインを、直径約89mmの丸型プレートに印刷したコースターセットです。

コルク裏地で滑り止め機能を備えており、日常のテーブルシーンで実用的に使えます。

4種のデザインが1セットで揃う構成で、映画ファンのインテリアやデスク周りに作品の世界観を添えられます。

世界限定生産のシリアルナンバー入りアイテムを含む今回のラインナップは、完売後の再入荷が見込めないコレクターズアイテムです。

ピンバッジとキーホルダーはそれぞれ世界限定9,995個、栓抜きとコースターも世界限定生産品として展開されており、公開40周年という節目を記念した希少性の高さが際立っています。

PGSのオンラインストアで販売中のため、気になるアイテムは早めの確認をおすすめします。

PGS「TOP GUN 40th Anniversary 世界限定公式グッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の公式グッズが「世界限定」とされている理由は何ですか？

A. 今回のアイテムはすべて世界限定生産品として製造されており、ピンバッジとキーホルダーは各9,995個にシリアルナンバーが刻まれています。

生産分がなくなると追加製造は予定されておらず、完売後は入手困難となるコレクターズアイテムとして位置づけられています。

Q. 今回のグッズはどこで購入できますか？

A. PGSのオンラインストアで販売されています。

購入ページの詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. 今回のラインナップの価格帯はどのくらいですか？

A. キーホルダーが2,800円（税込）、栓抜きが3,980円（税込）、ピンバッジとコースター4枚セットがそれぞれ4,800円（税込）となっています。

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