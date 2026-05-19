『リボーン』自分で自分を演じる“一人二役”に反響「自分のマネをする高橋一生面白すぎる」
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の第6話がきょう19日に放送される。
【場面カット】絶賛の嵐…一人二役を演じわける高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
先週放送された第5話では、野本英人に転生した根尾光誠（高橋）が、この時代に生きる根尾光誠の影武者として、悲願の自社ビル建設に向けた土地交渉に挑むという前代未聞の展開に。これまでも高橋の一人二役の巧みな演技に反響を呼んでいたが、英人に転生した光誠が“根尾光誠”を演じるという複雑な演技を見事に体現し、SNSでは「根尾も英人も本当に同じ高橋一生が演じてるの？」「自分のマネをする高橋一生面白すぎる」「友野くんの辛辣さにやられる英人（根尾）が面白い」など絶賛の声が寄せられた。
TVerランキングでは、初回から5話連続となる全体1位を獲得。見逃し配信再生数は累計1033万回を突破（TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：4月14日〜5月17日）した。
【今夜放送第6話あらすじ】
野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）は、あかり商店街の春祭りの最中に突然倒れる。池谷更紗（中村アン）に支えられながら検査入院も経て日常生活に戻ったものの、前世の記憶を使って光誠が英人として生きることで何かしらの代償を払うことになってしまうのか、この先の未来はどうなっていくのか…一抹の不安を覚える。
そんな中、英人は友野達樹（鈴鹿央士）を介してこの時代を生きる根尾光誠から雇用契約を結びたいという申し出を受け、NEOXISのアドバイザーを務めることに。自社ビルを完成させた根尾光誠は、勢いに乗って東京五輪関連事業への参入や銀行買収などの構想に向けて動き始める。しかし、それらの計画がNEOXISに打撃を与える未来を知っている英人は、回避させるべく助言をする。英人は説明ができないその根拠を“勘”としか示せず、役員たちには受け入れてもらえず…。
一方、英人の“未来を予見する能力”を高く評価する東郷義隆（市村正親）から蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）を紹介された英人は、その能力を見せて欲しいと東郷と一萬田から競馬の予想を託される。さらに、あかり商店街でも窮地に陥った室田秀子（岸本加世子）を救うために一獲千金を狙って競馬に賭けることになり、英人は東郷や一萬田だけではなく商店街も背負いながら、“未来の記憶”を使って競馬を予想するのだが…!?
【場面カット】絶賛の嵐…一人二役を演じわける高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
TVerランキングでは、初回から5話連続となる全体1位を獲得。見逃し配信再生数は累計1033万回を突破（TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：4月14日〜5月17日）した。
【今夜放送第6話あらすじ】
野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）は、あかり商店街の春祭りの最中に突然倒れる。池谷更紗（中村アン）に支えられながら検査入院も経て日常生活に戻ったものの、前世の記憶を使って光誠が英人として生きることで何かしらの代償を払うことになってしまうのか、この先の未来はどうなっていくのか…一抹の不安を覚える。
そんな中、英人は友野達樹（鈴鹿央士）を介してこの時代を生きる根尾光誠から雇用契約を結びたいという申し出を受け、NEOXISのアドバイザーを務めることに。自社ビルを完成させた根尾光誠は、勢いに乗って東京五輪関連事業への参入や銀行買収などの構想に向けて動き始める。しかし、それらの計画がNEOXISに打撃を与える未来を知っている英人は、回避させるべく助言をする。英人は説明ができないその根拠を“勘”としか示せず、役員たちには受け入れてもらえず…。
一方、英人の“未来を予見する能力”を高く評価する東郷義隆（市村正親）から蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）を紹介された英人は、その能力を見せて欲しいと東郷と一萬田から競馬の予想を託される。さらに、あかり商店街でも窮地に陥った室田秀子（岸本加世子）を救うために一獲千金を狙って競馬に賭けることになり、英人は東郷や一萬田だけではなく商店街も背負いながら、“未来の記憶”を使って競馬を予想するのだが…!?