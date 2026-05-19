俳優の小芝風花と柳生みゆの公式Instagramがそれぞれ更新され、二人で吉祥寺を訪れた一日のオフショットが公開された。

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2人は2015年後期のNHK連続テレビ小説『あさが来た』で共演して以来親交を続けており、ファンの間では「ふうみゆ」と呼ばれる仲良しコンビだ。

小芝の投稿では、2人の吉祥寺での自撮りが並ぶ。キャプションでは「みゆちゃんとデートした」と書き出し、「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて」「話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」と最大限楽しんだことが伝わる内容となっている。

柳生の投稿では白いノースリーブのレース編みトップスを纏った小芝と、ブラウンのトップスにゴールドのネックレスを合わせた柳生が顔を寄せ合っている姿が切り取られている。キャプションでは「風花とランチしてお買い物した日」と書き出し、「ピンバッジをトートバッグとかポーチにつけるのが好きなんだけど、宝の山みたいなところから一緒に可愛いの見つけ出してくれた」と当日の様子を綴った。続けて「この日暑すぎてピンバッジがあっちあちになってたんだけど、2人であちーあちー言いながら探すの楽しかった」と猛暑の中での買い物を振り返っている。（文＝リアルサウンド編集部）