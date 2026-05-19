歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、楽曲の歌詞にまつわるエピソードを語った。

88年ごろから自ら作詞も手掛けている森高。明るくポップな曲調でも、詞は失恋ソングであることが多い。そのうちの1曲が、94年リリースの「気分爽快」。生ビールのテレビCMに使われた、タイトル通り爽快感あふれるメロディーだ。翌日に恋人との初デートを控えた仲良しの女の子と飲むという話だが、実はその相手は、自分が思いを寄せていた男性。複雑な胸中を振り切って祝福する姿が描かれている。

稲垣吾郎からは、同曲と「ALONE」を例に挙げ、「“振られた主人公が描かれている。実体験なんですか？”…と、スタッフに聞けと言われた」と、ジョークまじりに問われた。

森高は「実体験ではないですけど…でも、もちろん振られたこととかもあるので」と赤裸々告白。「『気分爽快』は特に、好きだったお友達と、好きだった男の子が一緒で、これはちょっと自分の実体験に近い感じですね」とも打ち明けた。

稲垣からは「その子、知ってるかな？」とも問われた。森高は「どうだろう？言ってはいないから」と答えつつ、「でも分かると思う」と推測していた。