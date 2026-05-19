来年3月28日にトップスター鳳月杏（ほうづき・あん）と同時退団する宝塚歌劇団の月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が19日、兵庫県宝塚市内で退団会見を行った。

ひと足早く、大阪市内で退団会見を行った鳳月と同じく、全身真っ白ないでたちで登場した天紫は「鳳月さんの相手役になった時から、最後の日まで一緒に…と思っていましたので、私も迷わずに退団を決めました」と晴れやかな笑顔で語った。

2013年に入団した当初は男役だったが、17年に娘役に転向しトップまで上り詰めた。「（元月組トップ娘役の）愛希れいかさんも、男役から転向された方だったので、私にとって勇気づけられるきっかけでした。自分が迷った時や悩んだ時に必ず助けてくださる上級生がいて、周りの人に恵まれ続けた日々でした」と感謝。

鳳月の相手役となり「どの作品がターニングポイントか、というより毎日頂くアドバイスやさりげなく掛けてくださる言葉…。毎日がターニングポイントでした」と充実した日々を振り返った。

サヨナラ公演は12月12日に兵庫・宝塚大劇場で開幕する「天穹のアルテミス/Belle Epoque（ベル エポック）」（来年1月24日、東京宝塚劇場では同2月13〜3月28日）。天紫は「まだまだ新しいことにチャレンジし、進化し続けて高みを目指したい」と最後のその日まで、精進することを誓った。