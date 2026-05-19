“怪物新人”と話題のAHOF、初の日本ツアー開催決定！大阪＆東京でファンと特別な時間へ

SBSオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生したボーイズグループAHOFが、初の日本ツアー「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK IN OSAKA / TOKYO」を開催する。

本ツアーは、韓国・ソウル公演を皮切りに、大阪、東京を含むアジア8都市で開催される予定だ。

【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

日本公演は、6月25日に大阪・Zepp Namba、6月27日に東京・Zepp Hanedaにて実施される。

AHOFはデビュー以来、完成度の高いパフォーマンスと音楽性で急速にグローバルファンダムを拡大。リリースするアルバムごとに韓国主要音楽番組で3冠を獲得するなど、目覚ましい活躍を続けてきた。

さらに、デビューから1年足らずで計11冠を達成し、“怪物新人”として注目を集め、グローバル市場での存在感を着実に高めている。

大阪公演ポスター

東京公演ポスター

これまでファンコンサートやアルバムリリースなど、多彩な活動を通じてファンと交流してきたAHOFにとって、今回のツアーはさらなる飛躍のきっかけとなる特別な公演だ。よりアップグレードされたパフォーマンスとステージを、各地のファンに届ける予定となっている。

また、6月には韓国での新曲リリースも予定されており、韓国公演では新曲ステージを初披露することも予告されている。今回の日本ツアーでも、さらに成長したAHOFならではの多彩な魅力とエネルギッシュなステージに期待が高まる。

VIP席チケットには、開演前のサウンドチェック観覧や終演後のハイタッチ会参加特典に加え、グループフォト撮影など、VIP限定の豪華特典を用意。

また、1階・2階A席チケットには、終演後のハイタッチ会参加特典のほか、抽選でサイン入りポラロイドやサイン入りポスターが当たるスペシャル特典も付属する。

AHOFとFOHA（ファン）がともに過ごす、かけがえのない時間に期待が集まっている。