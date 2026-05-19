TBS田村真子アナ「ラヴィット！」共演者紹介の手料理公開「美味しそうな色に食欲そそられる」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】TBSアナウンサーの田村真子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「副菜も美味しそう」手料理2品並ぶ食卓公開
田村アナは、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）で共演するモデルの近藤千尋をメンションし、「ちーちゃんがラヴィット！で紹介したレシピ美味しかった また作る」とコメントし、近藤が番組で紹介したという鶏肉料理を公開。グリーンの柄の白い器に鶏肉料理がたくさん盛り付けられ、横にはトマトの副菜がチラリと見えている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうな色に食欲そそられる」「ボリューム満点」「番組愛が素敵」「副菜も美味しそう」などの声が上がっている。
田村アナは2025年12月26日、自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「副菜も美味しそう」手料理2品並ぶ食卓公開
◆田村真子アナ、手料理公開
田村アナは、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）で共演するモデルの近藤千尋をメンションし、「ちーちゃんがラヴィット！で紹介したレシピ美味しかった また作る」とコメントし、近藤が番組で紹介したという鶏肉料理を公開。グリーンの柄の白い器に鶏肉料理がたくさん盛り付けられ、横にはトマトの副菜がチラリと見えている。
◆田村真子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうな色に食欲そそられる」「ボリューム満点」「番組愛が素敵」「副菜も美味しそう」などの声が上がっている。
田村アナは2025年12月26日、自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
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