潮田玲子 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/19】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちが作った朝食を公開した。

【写真】42歳元バド日本代表「理想的」目玉焼き・ウインナー・サラダ…子どもが用意してくれた朝食

◆潮田玲子、子供たちが作った朝食公開


潮田は「子供たちが作った朝ご飯 できるじゃないか 素晴らしい！」と記し、目玉焼きとウインナーのプレート、大根の味噌汁、おにぎり、ミニトマトが添えられたサラダが3人分配膳された食卓を公開。「自分で作ったらいつもより美味しいねって 朝食は当番制にしようかな」とつづっている。

◆潮田玲子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「料理上手でびっくり」「目玉焼きがすごく綺麗に焼けてる」「素敵な子供たち」「理想的な朝食ですね」「すごく美味しそう」「作ってくれるなんて羨ましい」などの声が上がっている。

潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）

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