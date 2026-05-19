2児の母・潮田玲子「子供たちが作った朝ご飯」目玉焼き・おにぎり・味噌汁など並ぶ食卓に反響「料理上手でびっくり」「すごく綺麗に焼けてる」
【モデルプレス＝2026/05/19】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちが作った朝食を公開した。
【写真】42歳元バド日本代表「理想的」目玉焼き・ウインナー・サラダ…子どもが用意してくれた朝食
潮田は「子供たちが作った朝ご飯 できるじゃないか 素晴らしい！」と記し、目玉焼きとウインナーのプレート、大根の味噌汁、おにぎり、ミニトマトが添えられたサラダが3人分配膳された食卓を公開。「自分で作ったらいつもより美味しいねって 朝食は当番制にしようかな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手でびっくり」「目玉焼きがすごく綺麗に焼けてる」「素敵な子供たち」「理想的な朝食ですね」「すごく美味しそう」「作ってくれるなんて羨ましい」などの声が上がっている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元バド日本代表「理想的」目玉焼き・ウインナー・サラダ…子どもが用意してくれた朝食
◆潮田玲子、子供たちが作った朝食公開
潮田は「子供たちが作った朝ご飯 できるじゃないか 素晴らしい！」と記し、目玉焼きとウインナーのプレート、大根の味噌汁、おにぎり、ミニトマトが添えられたサラダが3人分配膳された食卓を公開。「自分で作ったらいつもより美味しいねって 朝食は当番制にしようかな」とつづっている。
◆潮田玲子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料理上手でびっくり」「目玉焼きがすごく綺麗に焼けてる」「素敵な子供たち」「理想的な朝食ですね」「すごく美味しそう」「作ってくれるなんて羨ましい」などの声が上がっている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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