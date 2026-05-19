2児の母・潮田玲子「子供たちが作った朝ご飯」目玉焼き・おにぎり・味噌汁など並ぶ食卓に反響「料理上手でびっくり」「すごく綺麗に焼けてる」

2児の母・潮田玲子「子供たちが作った朝ご飯」目玉焼き・おにぎり・味噌汁など並ぶ食卓に反響「料理上手でびっくり」「すごく綺麗に焼けてる」