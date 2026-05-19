

岡山西警察署

借金の返済などの名目で岡山県玉野市の男性から現金60万円余りをだまし取ったとして、住居不定・無職の女（21）が、19日、詐欺の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、女は自分に好意を寄せている玉野市の会社員の男性（32）から、当時働いていた風俗店の寮費や借金の返済名目などで現金をだまし取ろうと考え、2025年1月13日、男性にSNSで「店に寮費等を払えないと言ったら警察に行かれて長くなった。助けてほしい」「どん底に落ちて、そんな中で一目惚れした」「お金を返した後は、ずっと男性のためにいろいろしたい」などとうそのメッセージを送信。同日、6回にわたり、現金合わせて60万4000円を女が管理する口座に振り込ませ、だまし取った疑いが持たれています。

2025年5月30日、男性からの被害届受けて警察が捜査を進めていました。

警察の調べに対し女は「全て間違いありません」と容疑を認めています。

2025年1月から3月にかけて男性は女に総額約530万円を送金していて、警察は余罪も含めて調べています。