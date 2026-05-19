2026年5月16日から1泊2日の予定で「第76回全国植樹祭」などに出席するため愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下。

【写真】雅子さまのライトグレーのパンツスーツ全身姿を見る。ほか、「全国植樹祭」には草なぎ剛の姿も！

初日は、愛媛県立長浜高校が部活動で運営する水族館で、生徒らから説明を受けられた。その後、2018年7月の西日本豪雨の被災者らと懇談され、陛下は「大変でしたね」とねぎらいの言葉をかけられた。また、緑の大切さや自然保護をテーマとしたポスターコンクールの入賞者らと懇談された。

7年前にも選ばれたバイカラーのスーツ

この日、白い縁取りが施されたライトグレーのパンツスーツを選ばれた皇后雅子さま。バイカラーは雅子さまの定番ファッションの一つ。ライトグレーという暗すぎず、明るすぎない、ほどよく落ち着いた印象の色に白が入ることで爽やかさや清潔感がプラスされる。

スーツはきっちり感がありフォーマルな印象だが、白とライトグレーのメリハリのあるデザインによって、全体の印象を和らげ、親しみやすい雰囲気を生み出していた。

このスーツは2019年6月の「第70回全国植樹祭」に出席されるため、愛知県を訪問された際にもお召しになっていた一着。当時と違うのは、インナーにも白が入っている点だ。同じデザインでもインナーを変えることで、サステナブルな視点を感じさせる着こなしを見せていた。

パンツとインナーを同色に揃えて縦を強調

17日は、県立とべ動物園を視察された両陛下は、国内で初めて人工哺育に成功したホッキョクグマの「ピース」と対面された。案内した飼育員によると、雅子さまは「ピースに会うのが夢でした」と話されたという。

2日目は千鳥格子のジャケットに白いパンツを選ばれた。このジャケットは2025年9月に長崎県を訪問された際にお召しになっていたもので、前日に引き続き、洗練された着回しスタイルを披露された。

昨年はインナーとパンツは黒だったが、今回は白で揃えられていた。黒と千鳥格子をあわせることでシックなスタイルになり、さらに白を合わせることで上品で清潔感のある印象にまとめられる。

いずれのコーディネートも、インナーとパンツを同色でそろえることで縦のラインを強調し、すっきりとした印象に見せていた。

襟やレースでフェミニンさをプラス

「全国植樹祭」の式典ではペールグリーンのセットアップと同色の帽子を合わせていた雅子さま。これまで同式典では、何度かグリーン系のお召し物を選ばれてきたが、毎回ジャケットや帽子のデザインが異なるものを選ばれている。

今回は襟の先端がカーブがかったノッチドラペルカラーのジャケット、レースのリボンが施された帽子をお召しになっている。襟付きのジャケットはビジネスモードな印象だが、ノッチドラペルカラーなので柔らかさがあり、親しみやすさとフォーマルさのバランスがとれていた。さらにインナーと帽子のレースがフェミニンさを添えていた。

2日間の愛媛訪問で、雅子さまらしい上品な着回しセンスが際立っていた。