19日午前、福岡県久留米市の山林で火事が発生しました。通報から6時間以上がたった今も、現場では炎が確認できます。飛び火したのでしょうか。木々の間から白い煙が上がっています。上空から中継です。太田さん。

■太田陽アナウンサー

福岡県久留米市耳納連山の上空です。



消防によりますと、19日午前9時半すぎ、久留米市山本町耳納の山林で「杉の木が燃えている。山頂に向かって燃え広がっている」と現場近くにいた男性から、119番通報がありました。





ヘリコプターやドローンで上空から消火活動を行っていますが、現場が山の中のため、消防車による地上からの消火活動はできていないということです。火の勢いは収まりつつあるということでですが、鎮圧の見通しは立っていません。これまでにケガ人の情報は入っていません。通報した男性は「草刈り中に機械から火が燃え移った」と話していて、警察と消防で出火の原因を調べています。久留米市では18日から乾燥注意報が出されていて、久留米広域消防本部は「林野火災注意報」を発表し、山林での火の使用を控えるよう呼びかけていました。以上、上空からお伝えしました。※その後、消防車による消火体制が整い、地上からの消火活動が行われています。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後3時50分ごろ放送