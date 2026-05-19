【中継】消防ヘリやドローンで消火活動続く 福岡・耳納連山
19日午前、福岡県久留米市の山林で火事が発生しました。通報から6時間以上がたった今も、現場では炎が確認できます。飛び火したのでしょうか。木々の間から白い煙が上がっています。上空から中継です。太田さん。
■太田陽アナウンサー
福岡県久留米市耳納連山の上空です。
消防によりますと、19日午前9時半すぎ、久留米市山本町耳納の山林で「杉の木が燃えている。山頂に向かって燃え広がっている」と現場近くにいた男性から、119番通報がありました。
火の勢いは収まりつつあるということでですが、鎮圧の見通しは立っていません。
これまでにケガ人の情報は入っていません。
通報した男性は「草刈り中に機械から火が燃え移った」と話していて、警察と消防で出火の原因を調べています。
久留米市では18日から乾燥注意報が出されていて、久留米広域消防本部は「林野火災注意報」を発表し、山林での火の使用を控えるよう呼びかけていました。
以上、上空からお伝えしました。
※その後、消防車による消火体制が整い、地上からの消火活動が行われています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後3時50分ごろ放送