米中首脳会談のためにトランプ米大統領に同行したアメリカ側の訪中団には、主要閣僚とは別に、テスラのイーロン・マスク氏をはじめアップル、ボーイングなど大手企業17社のトップが顔を揃えた。当初、「訪中しない」とされていたエヌビディアのジェンスン・フアンCEOも大統領専用機に同乗して中国入りし、話題になった。国際政治学者の舛添要一氏は、トランプ米大統領の前回の訪中から9年が経ち、両国の力関係は大きく変わったと指摘する。首脳会談で見るべきポイントはどこか。舛添氏が解説する。

【写真】トランプ大統領と肩を並べ歩く習近平国家主席、訪中時に取材陣に囲まれるエヌビディアCEOほか

＊ ＊ ＊

5月14〜15日、北京で米中首脳会談が行われた。歓迎式典、世界遺産見学、大晩餐会など、中国側の派手な演出で、トランプ大統領もすっかり上機嫌になった。

経済・貿易、イラン、台湾などが議題になったが、習近平主席の泰然自若ぶりが印象に残った。2017年11月に、政権1期目のトランプは訪中したが、それから9年の今日に至る間に、米中の力関係は大きく変化している。

中国のGDPは40年で60倍に拡大、凄まじい軍事力増強も

IMFの名目GDP統計によると、2025年の世界ランキングは、1位アメリカ（30,767/単位10億USドル）、2位中国（19,626）、3位ドイツ（5,048）、4位日本（4,435）、5位イギリス(4,003)、6位インド(3,916)、7位フランス(3,369)、8位ロシア(2,588)、9位イタリア(2,550)、10位カナダ(2,320)、である。

中国は、アメリカの約3分の2の規模にまでなっており、日本の約5倍である。

1985年のランキングは、1位アメリカ（4,339/単位10億USドル）、2位日本（1,460）、3位ドイツ(663)、4位フランス(557)、5位イギリス(537)で、中国は8位(310)で、日本の5分の1であった。

それと40年後の今日を比べると、アメリカは7倍、中国は60倍に拡大しているのに、日本は3倍にしかなっていない。2010年には、中国は日本を抜いて2位になっている。

トランプ前回訪問時の2017年には、1位アメリカ(19,612/単位10億USドル)、2位中国（12,516）、3位日本（5,038）、4位ドイツ（3,764）、5位イギリス（2,701）であった。過去9年間で目立つのは、中国の伸びと日本の凋落である（ドル換算なので、円安要因もある）。

通貨の面でも、人民元は重みを増しつつある。2025年の外国為替取引における通貨別シェアでは、米ドルが44.6％、ユーロが14.5％、日本円が8.4％、英ポンドが5.1％、人民元が4.3%であった。順位は5位であるが、人民元の伸び方は目覚ましく、国際金融の面でも中国の重みが増している。

軍事力については、グローバル・ファイヤーパワーの2026年の世界軍事力ランキングによると、1位アメリカ、2位ロシア、3位中国、4位インド、5位韓国、6位フランス、7位日本、8位イギリス、9位トルコ、10位イタリアである。

中国は、凄まじい勢いで軍備を拡張している。核兵器の数では、アメリカやロシアが約5000発を保有しているのに対し、中国600発であるが、2024年からの1年で100発増と、急速に核兵器の数を増やしている。

また、通常兵器についても、航空母艦の建造など、アメリカに追いつこうとしている。空母「遼寧」と「山東」に加えて、最近3隻目の空母「福建」を就航させた。さらに、4隻目（おそらく原子力空母であろうが）も建造に入っている。

アメリカは「寛大な覇権国」の意欲も能力も減退

第二次世界大戦後の世界は、それまでのイギリスに代わって、アメリカが世界の覇権国となり、「パックス・アメリカーナ（アメリカの平和）」と呼ばれる世界秩序が形成された。しかし、トランプのアメリカ第一主義に見られるように、今のアメリカは、世界に国際公共財を提供する意欲も能力も減退している。

世界一の大国にはそれなりの責任が伴うが、それは同時に自らのためでもある。自国の安全を保つために、世界中に軍隊や基地を展開する。また、世界を、そしてアメリカを繁栄させるために、自由貿易を推進する。さらには、自国の通貨ドルを基軸通貨として、世界の金融システムの円滑な作動を保証する。

「公共財」という考え方がある。安全保障、自由貿易、国際金融などは公共財とみなすことができる。つまり、「ただ乗り（free ride）」を許すということである。大国が提供する公共財に小国は「ただ乗り」しているわけであるが、それでも覇権国は寛大である。

ところが、今のトランプには、この考え方が通用しない。要するに、アメリカはかつてのような大国ではないので、他国に「ただ乗り」させる余裕はないというのである。

それが関税攻勢という発想になった。また、安全保障についても、アメリカは、同盟国に防衛費の増加を求めている。

トランプは、まさに国際公共財の提供を止めようとしているが、それは、アメリカが凋落しつつあることの証左である。

内需拡大では経済成長が困難な中国の「戦略」

2026年3月に全人代が開かれ、今年の実質GDP成長率を「4.5〜5％」とする目標を明らかにした。2025年は、「5％前後」だったので、少し引き下げられたことになる。財政赤字を5兆8900億元（前年比2300億元増）、対GDP比で4％前後とした。また、景気刺激と内需喚起を目的に超長期特別国債の発行額を1兆3000億元とした。

10項目の重点業務の第一に、「強大な国内市場の整備に力を入れる」を掲げ、内需拡大を目指している。しかし、不動産不況が続く中、中国人には節約志向が高まっており、個人消費の伸びによる内需の拡大には大きな期待は持てそうもない。

そこで、輸出が経済を押し上げる要因となる。問題はイラン情勢であり、輸入石油の3割をホルムズ海峡経由で入手している中国にとっては、一刻も早い海峡の開放が求められる。米中首脳会談で、双方は、この点で一致している。

生成AIを独自進化させた中国が「エヌビディア」を導入するのか

先端技術開発に関しては、中国の新興企業デイープシーク（DeepSeek）が開発した生成AI（人工知能）が、高性能な上に低コストで世界に大きな衝撃を与えた。

アメリカから締め出しを食らった中国企業は、独自の努力で困難を克服し、再生を図っている。その典型は華為（ファーウェイ）で、同社の北京の拠点を私も視察したが、みごとに復活し、世界最高水準のスマホの開発に成功したり、自動車産業に進出したりしている。

ディープシークも同様で、アメリカの対中規制によって、生成AIの開発に必要なエヌビディアの最新半導体を入手できない状況になったため、既存のAIモデルが出力するデータを使う｢蒸留｣という手法で、新たな生成AIを創った。今回のトランプ訪中には、エヌビディアの創業者でCEOのジェンスン・フアンも同行した。

今年1月、エヌビディアのAI半導体「H200」の対中輸出をトランプ政権は許可したが、「科学技術の自立自強」を理由に中国側は輸入を阻止してきた。今回の訪中で、この問題がどのような形で展開するのか、注目したい。

アメリカの規制を梃子にして、中国は先端技術開発で長足の進歩を遂げている。中国政府が2015年に策定したハイテク振興計画である「中国製造2025」は、ほぼ100％計画を実現できたようである。

以上のように、あらゆる分野で、中国は虎視眈々と世界一の座を目指している。習近平は、「アメリカに追いつけ、追い抜け」という戦略を精力的に展開している。

今回の首脳会談でも、習近平はそれを世界に示したと言えよう。

【プロフィール】

舛添要一（ますぞえ・よういち）／1948年、福岡県北九州市生まれ。1971 年東京大学法学部政治学科卒業。パリ（フランス）、ジュネーブ（スイス）、ミュンヘン（ドイツ）でヨーロッパ外交史を研究。東京大学教養学部政治学助教授などを経て、政界へ。 2001年参議院議員（自民党）に初当選後、厚生労働大臣（安倍内閣、福田内閣、麻生内閣）、東京都知事を歴任。『都知事失格』、『ヒトラーの正体』、『ムッソリーニの正体』、『スターリンの正体』（いずれも小学館刊）など著書多数。