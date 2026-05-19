ツーハッチ「BRAmone」新CM公開♡一枚で魅せる旬のインナーファッション

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」の人気シリーズ「BRAmone（ブラモネ）」が、新たな魅力をまとって進化♡2026年5月7日（木）より公開される新WebCMでは、“隠すインナー”ではなく“魅せる主役”としての新しいスタイルを提案します。機能性とファッション性を両立したブラトップで、自分らしいおしゃれを楽しみたい女性たちから注目を集めています♪

“魅せるインナー”へ進化したBRAmone

今回公開される新WebCMでは、「ブラトップなのに、こんなにおしゃれ。」「本気のブラだから、スタイル盛れる。」というメッセージとともに、BRAmoneを身にまとった女性の日常を洗練された映像美で表現。

tu-hacciは、下着としての補整力や快適さを備えながら、ファッションアイテムとして楽しめる“インナーファッション”という新しい価値を提案しています。

SNSでも、ブラトップをシアートップスやジャケットとレイヤードするスタイリングが定番化。

見せることを前提にしたインナーへの注目が高まる今、BRAmoneはおしゃれも美シルエットも叶える存在として人気を集めています♡

ライフスタイルに合わせて選べる5タイプ

「BRAmone」は、「Fashion」と「Basic」の2カテゴリから選べる全5タイプを展開。

【Fashion】

グラマラス：人気No.1「盛れるノンワイヤーブラ」のカップを採用し、美しいバストラインを演出。

イージー：リラックス感のある着心地で、ナチュラルなおしゃれを楽しめるタイプ。

【Basic】

ボリューム＋：1.5倍盛りカップで、ふっくら理想のデコルテへ。

ナチュラル：ノンワイヤーながらバスト位置を高くキープ。

シェイプ：すっきり見えする着痩せシルエットを実現。

毎日のコーデや理想のシルエットに合わせて、自分にぴったりの一枚を選べるのも魅力です♪

吸水ショーツ「PlaySボクサー」で生理中も快適♡温活も叶える新発想

夏に映える注目ブラトップをチェック♡

3wayシャーリングモーニングルーティンブラトップ

価格：3,980円(税込)

カラー：ブラック、ホワイト、ブラウン

1.5倍盛りカップを採用した、シャーリング素材のブラトップ。トップス感覚で着られるデザインで、デニムやスカートとも好相性です。

《2cup盛りtype》「ブラモネ」接触冷感キャミ

価格：2,980円(税込)

カラー：ブラック、ヌードベージュ、グレージュ、アイスグレー

着るだけで＋2カップUPを叶える補整力と、瞬間-2℃の接触冷感機能を両立。暑い季節でも快適に着用できる、夏に嬉しい一枚です♡

毎日のおしゃれをもっと自由に♡

「BRAmone」は、インナーの概念を超えて、ファッションをもっと自由に楽しませてくれる存在♡補整力や快適さはもちろん、見せたくなるデザイン性も兼ね備えているから、夏コーデの主役としても大活躍してくれそうです。自分らしさを大切にした新しいインナーファッションを、ぜひチェックしてみてください♪