韓国を訪問中の高市総理はきょう午後、韓国の李在明大統領と首脳会談をおこなっています。

高市総理と李在明大統領は、きょう午後2時半すぎから李大統領の地元・安東のホテルで首脳会談をおこなっています。

両首脳は今年1月、高市総理の地元・奈良でも会談していて、互いに縁のある場所での「シャトル外交」を通じて個人的な信頼関係を強固にしたい考えです。

また、▼中国を含む地域情勢や、▼イラン情勢にともなうエネルギーの安定供給をめぐっても両国の連携を深めていきたい考えで、政府関係者によりますと、両政府はエネルギー安全保障を強化するための文書を発表する方針です。

また、危機の際には互いに石油製品を融通し合うなど具体的な協力に向けた「産業・通商政策対話」を立ち上げる方向で調整しています。

政権幹部の1人はイラン情勢や米中首脳会談などを念頭に、「複雑な国際情勢だからこそ、両国の連携を確認することが重要だ」と会談の意義を強調していて、今回の高市総理の韓国訪問を通じて、両首脳の結束を内外にいかにアピールできるかが問われています。