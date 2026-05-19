脇元華が上田桃子の頬にキス!? 「パワースポット」みたいな先輩たちとの写真が話題に
脇元華が自身のインスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶマスターバニーエディションの撮影会に参加すると、「大好きな先輩たち」と撮った3枚の写真を投稿した。
【写真】脇元華と上田桃子、ラブラブな2ショット（全3枚）
1枚目は上田桃子との2ショット。笑顔でカメラを見つめる上田の頬に、目を閉じた脇元がそっと顔を寄せ、今にもキスをしそうだ。そして「#桃子さんお肌がちゅるん」と美肌を称賛していた。2枚目は「#上井さん顔に葉っぱ投げつけてごめん」と謝っている通り、先輩の上井邦浩に向かって葉っぱを投げている写真。暖かそうな長袖ウェアに紅葉した葉っぱから、早くも秋物のウェアだろうか。最後は藤田寛之、宮本勝昌、西山ゆかり、林菜乃子ら多くのプロを擁する「TEAM SERIZAWA」を率いる芹澤信雄と、私服に着替えた脇元が並んでポーズを決めた写真。優しい笑顔を浮かべる大先輩を「#芹澤さんはパワースポット」と表現していた。写真を見たファンは「大好きな先輩たちから、パワーを頂けたみたいで、良かったです」「華ちゃんもパワースポットやで」「早く万全になる日を願ってます！」などとコメント。腰痛からの回復を期してコツコツとトレーニングを重ねる脇元のツアー復帰を楽しみに待っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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