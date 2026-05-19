松坂大輔が国内シニアツアーに参加 高知市内の餃子屋では世界のホームラン王との2ショットに再会！
元メジャーリーガーの松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。高知県で開催された国内シニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ 日高村オープン」に特別選手として参加したことを投稿した。
【写真】野球ファン垂涎の2ショット、王貞治&松坂大輔（全5枚）
「初めて自治体が主催する大会でしたが素晴らしい内容の大会だったのではないでしょうか」と初めに大会の運営を称賛。たくさんのスタッフの努力と、ゴルフ場、ギャラリー、選手も一緒になって作り上げた雰囲気を「最高に気持ちが良かったです」と振り返っていた。肝心のゴルフは「プロアマを含め三日間、間近で見られて勉強になりました！」とのこと。特別参加だった松坂に順位はつかなかったが、2日間トータル14オーバーでフィニッシュした。投稿では5枚の写真を公開したが、1枚目はプロアマの前日に元巨人軍監督の原辰徳、お笑いタレントの蛍原徹と対談収録した時の記念写真。そして4枚目は「めちゃくちゃ久しぶりに松ちゃんに餃子を食べに行ってきました」と高知市内にある人気店に出かけたところ、「入団1年目に王さんと会った時の写真がありました」と超レア写真に再会。世界のホームラン王・王貞治と平成の怪物・松坂、日本球界のレジェンド2人のサイン入り2ショットはファン必見の1枚だ。投稿を見たファンも「若い頃の可愛い大ちゃん」「懐かしいサインや美味しそうな餃子も見られて嬉しいです」とコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫！
森田理香子が師匠の岡本綾子、先輩たちと久しぶりの4ショットを投稿 「可愛い!!」「表情が末っ子満開」とファンも大喜び
【写真】野球ファン垂涎の2ショット、王貞治&松坂大輔（全5枚）
「初めて自治体が主催する大会でしたが素晴らしい内容の大会だったのではないでしょうか」と初めに大会の運営を称賛。たくさんのスタッフの努力と、ゴルフ場、ギャラリー、選手も一緒になって作り上げた雰囲気を「最高に気持ちが良かったです」と振り返っていた。肝心のゴルフは「プロアマを含め三日間、間近で見られて勉強になりました！」とのこと。特別参加だった松坂に順位はつかなかったが、2日間トータル14オーバーでフィニッシュした。投稿では5枚の写真を公開したが、1枚目はプロアマの前日に元巨人軍監督の原辰徳、お笑いタレントの蛍原徹と対談収録した時の記念写真。そして4枚目は「めちゃくちゃ久しぶりに松ちゃんに餃子を食べに行ってきました」と高知市内にある人気店に出かけたところ、「入団1年目に王さんと会った時の写真がありました」と超レア写真に再会。世界のホームラン王・王貞治と平成の怪物・松坂、日本球界のレジェンド2人のサイン入り2ショットはファン必見の1枚だ。投稿を見たファンも「若い頃の可愛い大ちゃん」「懐かしいサインや美味しそうな餃子も見られて嬉しいです」とコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫！
森田理香子が師匠の岡本綾子、先輩たちと久しぶりの4ショットを投稿 「可愛い!!」「表情が末っ子満開」とファンも大喜び