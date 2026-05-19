ジャズ歌手のマリーン（66）、ボサノバ歌手の小野リサ（63）らが19日、東京・帝国ホテルで、「インペリアルジャズ2026」取材会に出席した。

マリーンはジャズのスタンダード曲「Fly Me to the Moon」をしっとりと歌い上げた。インペリアルジャズには「ずっと出ているけど、毎回味が違う」とし、「同じような人が出ているけど違うのがジャズ。同じ歌でも2度同じ歌を歌えないのがジャズ」とジャズの魅力を紹介した。

一方、小野は、27年1月に迎えるボサノバの創始者アントニオ・カルロス・ジョビンの生誕100周年を記念し、名曲の数々に改めてフォーカスした活動を展開中。この日は、ジョビン作曲のボサノバ代表曲「イパネマの娘」を披露。「3年前からご一緒していて、楽しみにしています」とし、「歴史あるザ・ブルースカイオーケストラとできるのが楽しみ」と目を輝かせた。

同イベントは、日本を代表するジャズミュージシャンによる、ホテル初の屋内型ジャズフェスティバル。04年から開催し、今年で22回目。総勢120人超のジャズミュージシャンが参加し、大坂は8月9日、東京は同11、12日に同所で開催する。