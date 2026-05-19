日東紅茶、約25年ぶりチルド商品「りんご紅茶」5月26日より関東ファミマに先行登場
【モデルプレス＝2026/05/19】日東紅茶から約25年ぶりとなるチルド紙パックフルーツティー「日東紅茶 りんご紅茶」が、2026年5月26日（火）より関東地区のファミリーマートにて先行発売される。自社抽出の紅茶エキスを使用し、りんごの香りが広がる初夏にぴったりのティーだ。
【写真】「日東紅茶 りんご紅茶」パッケージは4種類
1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（のちの「日東紅茶」）として誕生し、2027年で100周年を迎える「日東紅茶」。その節目に向けた取り組みの第一歩として、約25年ぶりとなるチルド商品を展開する。
「日東紅茶 りんご紅茶」は、茶葉の抽出から加工までを自社工場で一貫して行ったこだわりの紅茶エキスを使用。りんごの香りと紅茶を調和させた、次のひと口が楽しみになる味わいとなっている。パッケージは気分に合わせて選べる4種類。若年層にも気軽に手に取ってほしいという思いから、現代のライフスタイルにマッチする風味設計やパッケージ、サイズ感にもこだわった。（modelpress編集部）
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【写真】「日東紅茶 りんご紅茶」パッケージは4種類
◆初夏にぴったりの味わい「日東紅茶 りんご紅茶」
1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（のちの「日東紅茶」）として誕生し、2027年で100周年を迎える「日東紅茶」。その節目に向けた取り組みの第一歩として、約25年ぶりとなるチルド商品を展開する。
◆自家抽出紅茶×りんごの香りが調和
「日東紅茶 りんご紅茶」は、茶葉の抽出から加工までを自社工場で一貫して行ったこだわりの紅茶エキスを使用。りんごの香りと紅茶を調和させた、次のひと口が楽しみになる味わいとなっている。パッケージは気分に合わせて選べる4種類。若年層にも気軽に手に取ってほしいという思いから、現代のライフスタイルにマッチする風味設計やパッケージ、サイズ感にもこだわった。（modelpress編集部）
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