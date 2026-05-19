秋元真夏（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/19】元乃木坂46の秋元真夏が、5月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。

【写真】32歳元乃木坂キャプテン「きつね色で食欲そそる」美しく揚がったクリームコロッケ

◆秋元真夏、手作りのカニクリームコロッケ披露


秋元は「カニクリームコロッケ つくった」とつづり、完成した料理の写真を投稿。表面がきつね色でサクサクに仕上がったカニクリームコロッケに、千切りのキャベツとトマトを添えた1品を披露している。

◆秋元真夏の投稿に「美味しいに決まってる」の声


この投稿に、ファンからは「お店みたいに美しい」「料理上手すぎ」「お店みたい」「きつね色で食欲そそる」「盛り付けも完璧」「美味しいに決まってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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