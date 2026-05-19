秋元真夏、手作りのカニクリームコロッケ公開「お店みたいに美しい」「料理上手すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元乃木坂46の秋元真夏が、5月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「きつね色で食欲そそる」美しく揚がったクリームコロッケ
秋元は「カニクリームコロッケ つくった」とつづり、完成した料理の写真を投稿。表面がきつね色でサクサクに仕上がったカニクリームコロッケに、千切りのキャベツとトマトを添えた1品を披露している。
この投稿に、ファンからは「お店みたいに美しい」「料理上手すぎ」「お店みたい」「きつね色で食欲そそる」「盛り付けも完璧」「美味しいに決まってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「きつね色で食欲そそる」美しく揚がったクリームコロッケ
◆秋元真夏、手作りのカニクリームコロッケ披露
秋元は「カニクリームコロッケ つくった」とつづり、完成した料理の写真を投稿。表面がきつね色でサクサクに仕上がったカニクリームコロッケに、千切りのキャベツとトマトを添えた1品を披露している。
◆秋元真夏の投稿に「美味しいに決まってる」の声
この投稿に、ファンからは「お店みたいに美しい」「料理上手すぎ」「お店みたい」「きつね色で食欲そそる」「盛り付けも完璧」「美味しいに決まってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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