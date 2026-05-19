テクニカルポイント ユーロドル １．１６８４がポイント テクニカルポイント ユーロドル １．１６８４がポイント

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テクニカルポイント ユーロドル １．１６８４がポイント



1.1825 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1791 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1729 一目均衡表・基準線

1.1709 21日移動平均

1.1708 10日移動平均

1.1704 100日移動平均

1.1702 一目均衡表・転換線

1.1684 200日移動平均

1.1670 一目均衡表・雲（上限）

1.1638 現値

1.1635 一目均衡表・雲（下限）

1.1627 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1591 エンベロープ1%下限（10日間）



１．１６台中心の推移が見込まれる。１．１６８４の２００日線が目先のレジスタンス（上値抵抗水準）となりそう

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