テクニカルポイント ユーロドル　１．１６８４がポイント

1.1825　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1791　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1729　一目均衡表・基準線
1.1709　21日移動平均
1.1708　10日移動平均
1.1704　100日移動平均
1.1702　一目均衡表・転換線
1.1684　200日移動平均
1.1670　一目均衡表・雲（上限）
1.1638　現値
1.1635　一目均衡表・雲（下限）
1.1627　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1591　エンベロープ1%下限（10日間）

１．１６台中心の推移が見込まれる。１．１６８４の２００日線が目先のレジスタンス（上値抵抗水準）となりそう