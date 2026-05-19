厚揚げ1枚と肉200gで家族4人分！手を汚さず作れるふわふわ「ハンバーグ」

みんな大好きなハンバーグ

みんな大好きなメニューと言えば、「ハンバーグ」。今回は、ひき肉が200ｇあれば家族4人分作れてしまう、最強コスパレシピをご紹介します。

厚揚げ1枚でかさまし＆ジューシー感倍増！

1. みじん切りにした玉ねぎを耐熱容器にイン。ラップをして加熱し、冷ましておきます。





2. ビニール袋に厚揚げを入れて潰したら、玉ねぎ、ひき肉、調味料を加えて、均一になるようによく揉みましょう。





3.好みの大きさに成形したら、油を引いたフライパンへ。全部並べたら点火し、こんがり焼き色がつくまで両面焼きます。





4. 水分が飛んだら余分な脂を拭き取り、合わせ調味料をプラス。沸騰したら弱火にし、水溶き片栗粉を加えて手早く混ぜましょう。とろみがついたら完成！





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）

にも、「ふわふわでホッペが落ちそう」「あんかけのタレがハンバーグに絡んで最高！」など、実際作った人から喜び＆絶賛のコメントが。





厚揚げを使うことで、ヘルシーに仕上がるのが推しポイント。薄着の季節に向けて、ダイエットしたいときにピッタリですね。手が汚れないところも嬉しい。これは試す価値ありです。 (TEXT:森智子)