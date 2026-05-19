サンロッカーズ渋谷が野粼零也と契約締結…在籍2季目へ「B.PREMIER初年度、目標は優勝です」

サンロッカーズ渋谷は5月19日、野粼零也と2026－27シーズンにおける契約を締結したことを発表した。

現在30歳の野粼は、185センチ87キロのシューティングガード。佐賀東高校、白鷗大学を経て、2016－17シーズンにファイティングイーグルス名古屋でBリーグデビューを飾った。その後は2019－20シーズンから群馬クレインサンダーズ、FE名古屋、川崎ブレイブサンダースにそれぞれ2シーズン在籍。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」にSR渋谷へ加入すると、21試合の先発を含む54試合に出場し、1試合平均3.7得点1.1アシストを記録した。

野粼は公式HPで「皆様こんにちは！ 2025-26シーズン沢山の応援ありがとうございました。新シーズンもサンロッカーズの一員として一緒に戦っていけること凄く嬉しく思います。名前も『サンロッカーズ渋谷』から『東京サンロッカーズ』に変わり、色んな変化が起きて凄くワクワクしています！ 2025-26シーズンは不甲斐ない結果に終わってしまい、チームもサンロッカーズファミリーの方も納得いかないシーズンだったと思います。B.PREMIER初年度、目標は優勝です。新シーズンも応援の程よろしくお願い致します！！！」とコメントした。

なお、SR渋谷は19日時点でジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、ベンドラメ礼生との契約締結、山粼一渉との契約合意、ゾラン・マルティッチヘッドコーチ、トーマス・ウェルシュ、ディディ・ロウザダとの契約満了を発表している。