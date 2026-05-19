明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：技研ＨＤ<1443>，極楽湯ＨＤ<2340>，夢みつけ隊<2673>，フライト<3753>，ユビキタスＡＩ<3858>，城南進研<4720>，アーレスティ<5852>，フリージア<6343>，大同信<6743>，ＩＮＥＳＴ<7111>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>
※海外企業決算発表：エヌビディアほか
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：技研ＨＤ<1443>，極楽湯ＨＤ<2340>，夢みつけ隊<2673>，フライト<3753>，ユビキタスＡＩ<3858>，城南進研<4720>，アーレスティ<5852>，フリージア<6343>，大同信<6743>，ＩＮＥＳＴ<7111>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>
※海外企業決算発表：エヌビディアほか
出所：MINKABU PRESS