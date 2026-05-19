「自宅で寝てる最中にキス」「宿舎にファン30人待機」…韓国アイドルを悩ませる“過激ファン”事情

NCTのユウタが語ったサセンによる被害は、K-POPアーティストがいかに私生活を侵害されてきたかを再認識させる内容であった。

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NCTおよびNCT 127のメンバーとして世界的に活躍する中本悠太は、5月12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。そこで自身の恐ろしい体験として、いわゆる「サセン」の存在について言及した。

サセンとは、韓国語で私生活を意味する「サセンファル」に由来する言葉であり、芸能人のプライベートに過剰に踏み込む過激なファンを指している。公演会場や公式行事で声援を送る一般的なファンとは異なり、宿舎や自宅、移動ルート、空港、航空機内、さらには電話番号に至るまで、スターの日常すべてを追跡する人々だ。

ユウタは番組内で、かつてメンバーと共同生活を送っていた宿舎について語った。そこには常に30人ほどのファンが待ち構えていたという。

あまりに多くの人が集まるため、メンバー同士でじゃんけんをし、負けた者がおとりとなって先に外へ出ることもあったと明かしている。

普通に外出することさえままならない。誰かが注目を集めている間に移動しなければならないという状況は、スターとしての人気を象徴するエピソードというより、私生活が常時監視下にあったという恐怖の証言である。

ユウタが明かした過酷な実態と私生活侵害の連鎖

さらにユウタは、電動キックボードで追跡された経験についても触れた。

当時普及し始めていた電動キックボードを使い、サセンたちは執拗に追いかけてきたという。ユウタが全速力で逃げても背後から迫り、脇道に隠れてやり過ごそうとすると、相手は平然とした顔で通り過ぎていった。ユウタはその当時の心境を、率直に「めっちゃ怖かった」と回想している。

ユウタ（写真提供＝OSEN）

この言葉の重みは計り知れない。ファンの視点に立てば、「少しでも近くで見たい」「同じ空間を共有したい」という心理なのかもしれない。だが、追われる当事者にとって、それは喜びなどではなく恐怖そのものだ。

対象を見たいという欲望が、相手に逃走や隠匿、おとりの設置を強いている。その段階で、それはもはや応援と呼べるものではない。

サセンの問題は、決して新しい現象ではない。K-POP業界では以前から、宿舎での待ち伏せ、自宅への接近、車両による追跡、同じ航空便への搭乗、個人情報の不正取得などが深刻視されてきた。スターの動静を完全に把握し、撮影を試み、物理的に接近しすぎる行為には、ファンという言葉で正当化できない違法性が含まれている。

ユウタの語った内容は、サセンの被害がスターの生活の根本的な部分にまで深く浸食していることを象徴している。

宿舎は、活動を終えたアイドルが休息をとる場所だ。食事をし、眠り、翌日への英気を養うべき生活の拠点である。その門前に常に30人が張り付いている状況は、プライバシーの欠如という次元を超え、安心して生活する権利そのものが奪われている状態と言える。

しかも近年は、この被害がさらに拡大の傾向を見せている。

SMTR25（写真提供＝OSEN）

今年3月、SMエンターテインメントはデビュー前の男性練習生チーム「SMTR25」に対する私生活侵害に対し、警告文を公表した。宿舎への不法侵入や過度な接触、タクシーへの同乗、建物内での絶叫、ゴミの投棄、立ち入り禁止区域への侵入などが常態化していたという。

衝撃的な事実は、被害者がまだ正式にデビューしていない練習生の段階であることだ。

トップスターのみならず、デビュー前の若者までもが宿舎を特定され、移動を妨げられ、身体に触れられる。これは有名税として片付けられる話ではない。K-POPというシステムの入り口に立つ者たちにまで、過激な接近行為が及んでいる実態を示している。

止まらない過激な加害行為と、推し活に求められるもの

とはいえ、すでにトップスターとなった者たちが受けてきた被害もまた凄惨である。

例えば2PMのジュノは、深夜に自宅のチャイムを鳴らされたり、玄関前に居座られたりした経験を語っている。ジェジュンにいたっては、就寝中に自宅へ侵入した人物にキスをされるという、信じがたい事態に直面したこともある。

左からジュノ、ジェジュン（写真提供＝OSEN）

世界的な人気を誇るBTSも例外ではない。JUNG KOOKは、自宅のパスコードを何度も入力して侵入を試みた女性が警察に摘発された。Vも自宅付近での待ち伏せや車両追跡の被害に遭っている。RMの場合は、韓国鉄道公社の職員が3年間にわたって乗車券情報や住所、電話番号などを閲覧していたことが発覚し、世間に衝撃を与えた。

もはやサセンは過激なファンではなく、加害行為を繰り返す犯罪者と言わざるを得ない。

特定のスターを愛好すること自体は、本来喜ばしいことである。

しかし、応援には守るべき境界線が存在する。公式な場での対面と、私生活の領域を侵すことは全く別物だ。「知りたい」「会いたい」「近づきたい」という欲求は理解できなくもないが、その感情が相手の生活を破壊するならば、それは愛情ではないだろう。

むしろ、本当に相手を想うのであれば、その人物が安眠できる環境や、自由に移動できる時間、誰にも見られずに過ごせる平穏な瞬間を尊重すべきである。

左からJUNG KOOK、V（写真提供＝OSEN）

ユウタが口にした「めっちゃ怖かった」という言葉は、サセン行為の本質を突いている。加害側がどれほど愛情を盾にしても、受ける側はそれを恐怖として記憶する。この認識の乖離こそが、サセン問題の根源にある恐ろしさだ。

K-POPは、ファンとの距離の近さを武器に成長してきた側面がある。ファンミーティングやサイン会、ライブ配信、SNS、コミュニケーションサービスの普及により、ファンは以前よりもスターを身近に感じられるようになった。

だが、近さが増したからこそ、厳格に守るべき一線も存在する。

ユウタの告白を過去の出来事として消費するのではなく、現在進行形で続くサセン問題がスターにどれほどの恐怖を与えているかを再考する機会とすべきだろう。

自分の接近が相手を畏怖させていないか。その想像力を持つことこそが、これからの推し活における必須条件と言える。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）