―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月15日から18日の決算発表を経て19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 日邦産業 <9913>

26年3月期の連結経常利益は前の期比7.8％増の22.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比11.9％減の20億円に減る見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9913> 日邦産業 東Ｓ -19.48 5/18 本決算 -11.86

<7084> スマイルＨＤ 東Ｇ -13.74 5/18 本決算 －



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース