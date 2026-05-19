光陽社 <7946> [名証Ｍ] が5月19日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比34.0％増の1億3800万円に拡大し、従来予想の1億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比1.4％増の1億4000万円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。



同時に、前期の年間配当を7.2円→10円(前の期は1→5の株式分割前で34円)に増額し、今期も前期比1円増の11円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の5600万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→4.1％に改善した。



株探ニュース