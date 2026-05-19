5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWONさん（25）について19日、首の痛みで治療を受け、回復に専念することが公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。

『Weverse』では、KIM CHAEWONさんの健康状態について「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。

「医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表されました。

また、「既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組など）への参加を見送らせていただくこととなりました」とし、「アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です」と説明しています。