プロピックルボール選手の船水雄太選手が、男子ダブルスでアジアランキング1位となりました。なお同種目の世界ランキングでは25位に浮上。いずれも日本人選手初の快挙、過去最高位となっています。

5歳からソフトテニスを始め、国内外でタイトルを獲得するなど存在感を見せてきた船水選手。2024年からは単身で渡米すると、翌年にはプロピックルボール選手として活動を開始しました。日本時間5月11日に行われたツアー最終戦「PPA 500 San Clemente」では男子ダブルスで初優勝。日本人選手として初のツアー大会優勝となりました。さらにツアー最高峰に位置するグランドスラム大会「PPA Atlanta」においても4位入賞。これらの躍動が、今回のランキング浮上につながりました。

今回のランキング浮上を受けて、船水選手はコメントを発表。「アトランタ、そしてサンクレメンテでの戦いを通じて、自分のプレーが世界トップレベルに通用するという確信を得ることができました。特にサンクレメンテでの優勝は、日々サポートしてくださる皆様、そして日本で応援してくださる方々と共に掴み取った勝利だと思っています」と喜びと感謝を明かします。さらにこれは「あくまで1つの通過点」と言及。「僕の目標は、米国のトッププロと肩を並べ、世界ランキングの頂点に立つことです。ピックルボールを通じて、日本のアスリートが世界で通用することを証明し続け、このスポーツの魅力をより多くの方に届けていきたいです」と思いを寄せました。

なお、7月には東京でプロピックルボールのツアー大会が初開催。7月1日〜4日の日程で、東京都のアリーナ立川立飛・ドーム立川立飛にて「PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026」が行われます。船水選手もTama Shimabukuro選手とのペアで男子ダブルスに出場予定。国内での躍動にも注目です。