日本サッカー協会(JFA)は18日、なでしこジャパン(女子日本代表)狩野倫久新監督の就任会見を実施。コーチ陣に元男子日本代表・内田篤人さんが加わることを発表しました。

狩野新監督はアンダー世代の女子日本代表監督を務めた後、2024年10月の代表活動でなでしこジャパンをコーチとして指導。2025年からはニルス・ニールセン前監督のもとでコーチを務めました。

会見冒頭で狩野新監督は2027年のFIFA女子ワールドカップブラジル大会での優勝を目標に掲げ、「世界一奪還へ、アグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていく」と意気込みました。

「女子の進歩と発展に強く前進し大きな1歩となるよう、強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただいた」と決意を示した狩野新監督。

また会見では自らの口から新たに加わるコーチングスタッフも発表。内田さんのほか、元なでしこジャパンの近賀ゆかりさん、GKコーチに佐野智之さんが就任します。

なでしこジャパンは4月、ニールセン前監督が契約満了に伴い退任。3月のAFC女子アジアカップで優勝し2027年開催のワールドカップ出場権獲得を果たした前指揮官が退くと、その後のアメリカ遠征では狩野新監督が監督代行として指揮を執っていました。