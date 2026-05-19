映画『山口くんはワルくない』公開直前！転校生サプライズイベントが行われ、主演の高橋恭平さん（なにわ男子）、郄橋ひかるさん、岩瀬洋志さんが、学校の体育館に集まった約600名の中高生の前にサプライズ登場。会場全員で2択クイズに挑戦するなど、交流を楽しみました。

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体育館が割れんばかりの大歓声の中、ステージに登壇した3人。一挙手一投足に声援が返ってくる状況に、高橋恭平さんは犲磴い辰徳農欧蕕靴ぁどうも、ありがとうね瓩函⊂亟蕕鮓せました。



「好きな人には ついつい意地悪しちゃう or 遠くから見ているだけで話しかけられない」という2択クイズでは、岩瀬さんが「ついつい意地悪しちゃう」を選択。そのまま理由を猖佑蓮気になったら話しかけに行っちゃうタイプ瓩範辰掘会場を沸きに沸かせていました。



キャスト陣から生徒たちに向けての質問コーナーでは、高橋恭平さんが燹屮轡絅辰箸靴討い訝棒」と「しっかり筋肉がついている男性」どっちが好き？瓩函¬笋いけ。バランスよく分かれた生徒たちの反応を見て爐いぜ遡笋靴伸瓩抜鬚靴修Δ聞盒橋格燭気鵑蓮 犲分はシュッとしている方が好き。僕自身、筋トレが好きじゃないので瓩函語っていました。



また、学生時代にやり残したことが話題になると、体育祭について郄橋ひかるさんは爛螢譟爾暴个燭った。（自分は）50m走9秒とかで足が遅いんですよ瓩函憧れを吐露。





高橋恭平さんは犲擇衒競走とかしたかった。ここにいる生徒のみなさんを借りていきたい。600人全員借りていきます瓩叛觚世掘∪古未燭舛らは歓喜の悲鳴が沸き起こりました。



イベント終盤、高橋恭平さんは生徒たちに狠襪竿咾録べ終わったんですか？瓩函⇒イ靴だ漆Г燃稜АＤ掌紊砲廊猖佑燭舛斑れて、昼ごはんより美味しかったですよね？瓩函▲ザに煽って最後まで生徒たちを魅了し尽くしていました。

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