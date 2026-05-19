シンガー・ソングライターの平原綾香と二胡（にこ）奏者のウェイウェイ・ウーがコラボレーションした楽曲「祈りにみちて」（Ｔｏ Ｈｅａｒｔｓ）が配信リリースされた。

震災に見舞われた能登の復興を願い、ウェイウェイが作曲し２０２４年に発表した器楽曲に、平原が歌詞をつけて歌唱した。面識がなかった２人のコラボが実現した舞台裏には、ウェイウェイの亡くなった妹・ａｍｉｎさんの存在があった。（宍戸将樹）

始まりは昨夏、イメージソングを手がけた世界遺産「熊野古道」をウェイウェイが訪れたことだった。「妹が亡くなり最初に訪ねたのもこの場所」と言い、「歩いていると、『祈りにみちて』を歌う平原さんの声が降ってきたのです」と、神秘的な体験を語る。

ａｍｉｎさんは生前、歌手として活躍し、平原は上海万博などで共演していた。ウェイウェイと平原は会ったことがなかったが、２０２１年にａｍｉｎさんが亡くなった際は平原がブログに追悼の思いをつづるなど交流があり、ウェイウェイがコラボをオファー。平原も快諾した。

作詞を託された平原は、「歌詞の波に乗るまで時間がかかりました」と振り返る。「俳句のように言葉を厳選して伝えよう」とのビジョンはあったが、まとまらず悩む日々が続いた。

「何かヒントになれば」と、昨年１１月に日本語のオペラ「万葉集」を見に行き、イメージを膨らませた。「可惜（あたら）夜（よ）」や「天（あま）つ空」といった古語を取り入れたのは、「壮大な曲なので、言葉に力がないと太刀打ちできない」と感じたから。サックス奏者の父・まことさんを亡くした経験も踏まえ、「君よ 愛（いと）し君よ 今 祈りにみちて」と始まる、レクイエム（鎮魂歌）でもある。

中国語でのリリースも準備中だ。歌詞の「桜飜々（ひらひら）」「涙潸然（はらはら）」の部分はそのままにし、日本語らしい柔らかさを残した。「中国語で歌った経験もあるけど、歌詞は難しい。頑張らないと」。経験豊富な平原にとってもチャレンジだという。

昨年１２月のコンサートで歌を初披露した。２人はこの日が初対面。一回きりのリハーサルで臨んだステージだったが、「平原さんの歌声を２００％受け止めて、お客さんに向かって表現しようと。空に届いてほしいと思って演奏した」（ウェイウェイ）、「演奏に違和感がなく、ずっと前からウェイウェイさんを知っているような気持ちだった」（平原）と、心が音楽でつながったひとときだった。

「完成した歌を聴いたときに圧倒されて、自分なりに消化するために時間が必要でした」とウェイウェイ。痛みに寄り添う歌として新たな命が吹き込まれ、「今回のコラボは、妹がつないでくれた縁なのかな」と感慨深げにつぶやいた。

６月２６日、キリスト品川教会 グローリア・チャペルで行われるウェイウェイのコンサート「バラードナイト４」に平原がゲスト出演する。（電）０３・３４７８・９９９９。