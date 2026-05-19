17日の東京7R・3歳1勝クラス

中央競馬のG1ヴィクトリアマイルは17日、東京芝1600メートルで争われ、エンブロイダリー（牝4、森一）が制した。このレースの約2時間前、同じコースで衝撃の圧勝を飾った3歳馬に、注目が集まっている。

ヴィクトリアマイルの約2時間前。同じコースで、東京7R・3歳1勝クラスが行われた。

ここで圧巻の勝ちっぷりを見せたのが、トミーバローズ（牡3、清水久）だ。残り200メートルで先頭に立つと、後続を突き放した。勝ち時計1分31秒6は超優秀で、2着馬に6馬身差の大楽勝。X上の競馬ファンからも驚きの声が上がった。

「なんやこいつ………仕掛けてからのストライドが、もう何個も東京G1を勝ってる馬のそれなんよ」

「弾けるという言葉がピッタリ合う」

「ストライドひっろ！」

「走り方ヤバすぎる」

「残り200mからのムチ入れてからの脚色が違いすぎるだろ」

「なんじゃコリャ 強すぎる」

トミーバローズは父ヘンリーバローズ、母ラダームブランシェ（母の父チチカステナンゴ）の血統で通算6戦2勝。



（THE ANSWER編集部）