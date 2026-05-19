パパさんが風邪で寝込んでしまうと、猫さんたちが異変に気づいて…？優しさに溢れた心温まる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「本当に2人優しい子♡」「見守る姿尊い」「ちゃんと具合悪いこと分かっているんですね、お利口さん♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：パパが風邪で寝込んでいると…猫たちが見せた『優しさ溢れる行動』にほっこり】

寝込むパパさんに塩対応？

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんが風邪で寝込んでしまったある日の様子。寝室には早速、可愛らしい見舞い客の「ささみ」くんと「ホルン」くんが来てくれたといいます。

ところが、ふたりは風邪がうつるとばかりに一定の距離以上は近づかず、ホルンくんに至ってはパパさんの手をサッと避けるまさかの対応。しかもママさんについてきただけという悲しい事実も発覚し、リビングに戻るとすっかり遊びモードだったそうなのですが…。

心配するささみくん

いつもなら仕事中のパパさんが寝室にいたことに、やはり異変を感じていたのでしょう。在宅ワーク中のママさんに呼びかけてきたささみくんはソワソワと落ち着かず、「パパ大丈夫かな？」と心配している様子だったそう。そこで、みんなでもう一度パパさんの様子を見に行ったそうです。

そこから心配スイッチが入ったささみくんは、ママさんに声をかけてからひとりで様子を見に行ったり、第六感なのか寝ていないことを察知して駆けつけたり。見張りという名の添い寝までしてくれたそうで、普段の塩対応はどこへやら。ささみくんの優しさに心が温まります。

ふたりからの優しい看病

そしてホルンくんも、パパさんがリビングのソファで昼食後のひと休みをしていた時には、寄り添うようにお腹の上へ。さらにその少し後には、なんとささみくんまで乗ってくれたといいます。

行動だけではなく気遣ってくれるふたりの優しさや愛情が、パパさんには何よりの癒しとなったはず。ママさんとふたりの看病を受け、夜にはだいぶ回復できたそうです。

投稿には「見守ってる感じが可愛らしいですね♡」「パパを避けてる所で思わず笑っちゃったwツンデレだぁ」「具合悪いとき、そばで寝てくれたりすると嬉しいですよね」「優しさが見れて嬉しかった♡ほっこりしました♡」「ささホルちゃんパパさんの看病お疲れ様」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日常の様子が投稿されています。ささみくんのパパさんへのツンデレ対応やホルンくんの天然行動など、可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。