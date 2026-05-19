YouTubeチャンネル「雨宮家の日常」に投稿されたのは、保護猫・キャリーちゃんとの1年間を振り返る記録です。記事執筆時点で8.7万回以上再生され、「本当に愛情深い」「泣いてしまった」といった声も。病気を抱えながら懸命に生きるキャリーちゃんと、支え続ける家族や先住猫たちとの日々が反響を呼んでいます。

【動画：ほとんど動けない状態だった『ガリガリのシニア猫』を保護したら…涙あふれる『1年間の軌跡』】

弱った状態で保護されたシニア猫

登場するのは、保護猫のキャリーちゃんと飼い主さん、そして先住猫たち。この日、仕事帰りに見かけたキャリーちゃんは、かなり弱っていたといいます。以前から見かけていたものの、その日はほとんど動けない状態だったそうです。

「今保護しなかったら危ないかも」と感じた飼い主さんは、同僚の協力を得て自宅へ連れて帰ったそうです。保護当初は痩せ細り、猫風邪も抱えていましたが、翌日にはごはんを食べ、膝で甘える姿も見せていたといいます。

先住猫たちとの“緊張の同居生活”

家にはリズちゃん、サラちゃん、ビスコちゃんという先住猫たちもいました。新入り猫の存在に気づいた猫たちは、部屋の前まで様子を見に来ていたそうです。特にリズちゃんは気になる様子で、翌日も飼い主さんとともに部屋の中に入りたそうな姿も見られたのだとか。

一方で、成猫の女の子同士だったこともあり、すぐには打ち解けられなかったといいます。キャリーちゃんが威嚇する場面もあったそうですが、飼い主さんは専用テントを用意するなど工夫を重ね、少しずつ距離が縮まっていったそうです。

病気と向き合いながら“家族”になっていった1年

保護後、キャリーちゃんは腎不全や口内炎が判明し、病院へ通う日々が続いたそうです。嘔吐を繰り返し、夜通し看病した日もあったのだとか。投薬にも苦労したものの、飼い主さんは焼きかつおやちゅーるに薬を入れるなど工夫しながら向き合い続けました。

その後は体調も安定し、現在は腎臓用サプリのみで過ごしているそうです。また、体調を崩した飼い主さんに寄り添う姿も見られ、少しずつ家猫らしい穏やかな表情を見せるようになったといいます。

投稿には「キャリーちゃんも先住猫ちゃんたちも本当に頑張った」「少しずつ距離を縮めていく姿がリアルで胸に響く」「お母さんの深い愛情に頭が下がります」「安心して暮らせる場所ができて本当に良かった」といった声が寄せられています。また、「見守りながら涙が出た」「先住猫たちも優しい」といったコメントも多く、病気や不安を抱えながらも、少しずつ家族になっていく姿に心を動かされる人が続出しているようです。

YouTubeチャンネル「雨宮家の日常」では、保護猫たちとの日常や通院記録、多頭飼育ならではのやり取りなどが投稿されています。猫たち一匹一匹への深い愛情が感じられる内容が、多くの視聴者の共感を集めているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「雨宮家の日常」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。