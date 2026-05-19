無料登録で入浴料50%OFFクーポン取得可！ サムティホールディングス「SAMTY ID」

記事ポイント サムティホールディングスの新サービス「SAMTY ID」が2026年5月12日に始動しました無料会員登録でネスタリゾート神戸の入浴料最大50%OFFなど3種の会員限定クーポンが取得できます2027年以降にはポイント制度の導入も予定されています サムティホールディングスの新サービス「SAMTY ID」が2026年5月12日に始動しました無料会員登録でネスタリゾート神戸の入浴料最大50%OFFなど3種の会員限定クーポンが取得できます2027年以降にはポイント制度の導入も予定されています

サムティホールディングスが運営する新しい会員サービス「SAMTY ID」が、2026年5月12日にスタートしました。

会員登録は無料で、ネスタリゾート神戸やSAMTYHotel Managementが運営するホテルで使える限定クーポンのほか、イベント・キャンペーン情報のメールマガジンが利用できます。

サムティホールディングス「SAMTY ID」





サービス名：SAMTY ID登録料：無料提供開始：2026年5月12日運営：サムティホールディングス株式会社

「SAMTY ID」は、サムティホールディングスが2026年5月12日に始動した無料の会員サービスです。

スマートフォンからQRコードで登録でき、会員限定クーポンの取得やメールマガジンの受信が利用可能になります。

ネスタリゾート神戸の宿泊・温泉施設での割引からSAMTYHotel Managementの宿泊割引まで、リゾートやホテルをお得に利用できるクーポンが揃っています。

会員限定クーポン（2026年5月11日〜6月30日）





頭から緑の双葉が伸びたピンク色の丸い体のマスコットキャラクターが、カラフルな小花に囲まれて地面から顔をのぞかせています。

SAMTY ID会員が取得できるクーポンは3種類で、いずれも他の割引・クーポンとの併用は不可となっています。

ネスタリゾート神戸 特別宿泊プラン期間：2026年5月11日〜6月30日内容：平日素泊まりプラン 大人1名3,600円（税込）、小学生以下無料注意：予告なく変更する場合あり

ネスタリゾート神戸の平日素泊まりプランが、大人1名3,600円（税込）で利用できます。

小学生以下は無料のため、子ども連れでのリゾート滞在をリーズナブルに楽しめます。

ネスタリゾート神戸 十界の湯 入浴料・岩盤浴期間：2026年5月11日〜6月30日内容：平日の入浴料50%OFF、土日祝は岩盤浴50%OFF

ネスタリゾート神戸の温泉施設「十界の湯」では、平日に入浴料が50%OFF、土日祝には岩盤浴が50%OFFになります。

平日と週末で割引の対象が切り替わる設計で、訪問スタイルに応じた使い分けができます。

SAMTYHotel Management 会員登録限定1,000円OFFクーポン予約受付期間：2026年5月11日〜6月30日宿泊対象期間：2026年5月12日〜9月30日内容：宿泊部屋1室につき1,000円OFF（2室予約で合計2,000円OFF）

SAMTYHotel Managementが運営するホテルでは、会員登録限定の1,000円OFFクーポンが配布されます。

割引は部屋ごとに適用されるため、2室を予約した場合は合計2,000円の割引となります。

宿泊対象期間は2026年9月30日まで、夏のシーズン全体をカバーしています。

登録方法





会員登録はQRコードを読み取るだけで完了します。

登録後はイベント・キャンペーン情報のメールマガジンが配信されるほか、ここでしか視聴できない限定動画のコンテンツも提供されます。





SAMTY IDにはマスコットキャラクター「サムティくん」が登場します。

2027年以降にはポイント制度の導入が予定されており、サービスの幅はさらに広がる見込みです。

無料登録で宿泊施設やレジャー施設の割引クーポンをすぐに取得できる点が、SAMTY IDの大きな特徴です。

ネスタリゾート神戸の入浴料50%OFFや平日素泊まり3,600円（税込）のような具体的な優待が、2026年6月30日まで提供されます。

サムティホールディングス「SAMTY ID」の紹介でした。

よくある質問

Q. SAMTY IDの会員登録に費用はかかりますか？

A. 会員登録は無料です。

QRコードを読み取ることで登録が完了します。

Q. 会員限定クーポンは複数枚を同時に使えますか？

A. 他の割引・クーポンとの併用はできません。

また、クーポン内容は予告なく変更される場合があります。

Q. SAMTYHotel Managementのクーポンは何泊でも使えますか？

A. 宿泊対象期間は2026年5月12日から9月30日までです。

割引は部屋ごとに1,000円が適用されるため、複数室を予約した場合はその部屋数分の割引となります。

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