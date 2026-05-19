良品計画登壇、MDMデモをシンガポー！ Stibo Systems「NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific」

記事ポイント Stibo Systemsが2026年6月2〜4日にシンガポールで開催される小売業界カンファレンス「NRF APAC 2026」のブース番号822に出展しますAIデータ基盤を支えるマスターデータ管理（MDM）ソリューションのデモンストレーションが実施されます株式会社良品計画による特別講演「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」が6月2日に行われます Stibo Systemsが2026年6月2〜4日にシンガポールで開催される小売業界カンファレンス「NRF APAC 2026」のブース番号822に出展しますAIデータ基盤を支えるマスターデータ管理（MDM）ソリューションのデモンストレーションが実施されます株式会社良品計画による特別講演「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」が6月2日に行われます

AIを活用したビジネスを推進する上で、信頼性の高いデータ基盤の整備が小売業界でも急務となっています。

マスターデータ管理ソリューションを手がけるStibo Systemsが、シンガポールで開催される小売業界最大級のカンファレンスに出展し、実践的なデモンストレーションを公開します。

Stibo Systems「NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」





イベント名：NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific（NRF APAC 2026）日時：2026年6月2日〜4日 10:00〜18:00（現地時間）会場：Marina Bay Sands Convention Centre, Level 1（シンガポール）ブース番号：822

Stibo Systemsは、小売業向けカンファレンス・展示会「NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」に出展します。

会場はシンガポールのMarina Bay Sands Convention Centre Level 1で、会期は2026年6月2日から4日までの3日間、各日10:00〜18:00（現地時間）の開催です。

ブース番号822では、AI活用を成功に導くための「信頼できるAIデータ基盤」を実現するマスターデータ管理（MDM）ソリューションのデモンストレーションが行われます。

世界中の小売企業に向けてSaaSソリューションを提供する同社が、データの一元管理と品質維持を軸とした最新技術を披露します。

個別テクニカルセッション

ブース展示に加え、Stibo Systemsの技術チームによるテクニカルセッションが個別予約制で実施されます。

小売業におけるマスターデータ管理に精通した技術スタッフが、デモと技術ディスカッションの場を提供します。

日本人スタッフも同席するため、日本語での参加が可能です。

事前予約は公式サイトから受け付けています。

良品計画による特別講演

イベント期間中の2026年6月2日11時10分から11時40分（現地時間）、Marina Bay Sands Convention Centre Level 1のBig Idea Stage 1にて、Stibo Systemsの顧客企業である良品計画による特別講演が行われます。

講演タイトルは「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」で、登壇者は良品計画の後藤 翼氏と、Stibo SystemsのPradip Mashruです。

本講演では、良品計画がグローバル市場や製品カテゴリーの拡大に伴い直面してきた、製品開発・サプライチェーン・グローバル運営の複雑化への対応事例が紹介されます。

市場ごとの一貫性を保ちながら地域固有のニーズに応えるためのガバナンス強化、可視性向上、チーム間コラボレーションを支えるデータ基盤の構築プロセスが、同社固有の知見とともに解説される内容です。

AIデータ基盤の整備に取り組む小売業界の意思決定者や技術担当者にとって、2026年6月2〜4日のシンガポール開催中に直接デモを確認できる機会となっています。

良品計画によるグローバルデータ管理の実践事例は、スケールを問わない一貫したデータ戦略の在り方を具体的に示す講演内容です。

Stibo Systems「NRF 2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」の紹介でした。

よくある質問

Q. Stibo Systemsのブースで体験できる内容は何ですか？

A. ブース番号822では、AIデータ基盤を支えるMDMソリューションのデモンストレーションが行われます。

個別予約制のテクニカルセッションでは、技術スタッフによるデモと技術ディスカッションが提供され、日本人スタッフも同席します。

Q. 良品計画の特別講演の開催日時と会場はどこですか？

A. 2026年6月2日の11時10分から11時40分（現地時間）に、Marina Bay Sands Convention Centre Level 1のBig Idea Stage 1で行われます。

登壇者は良品計画の後藤 翼氏とStibo SystemsのPradip Mashruです。

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