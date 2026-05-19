一人乗り、航続100km・冷暖房完備の電動ミニカー！ ミツバ×KGモーターズ「mibot（ミボット）」

記事ポイント 株式会社ミツバがKGモーターズ株式会社に出資し、小型電動モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム強化へ原付ミニカー規格準拠・一人乗りで航続距離約100km・冷暖房完備のコンパクト電動ミニカーインナーローター式の駆動モーター MA01が量産・実運用段階での性能磨き込みを担う 株式会社ミツバがKGモーターズ株式会社に出資し、小型電動モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム強化へ原付ミニカー規格準拠・一人乗りで航続距離約100km・冷暖房完備のコンパクト電動ミニカーインナーローター式の駆動モーター MA01が量産・実運用段階での性能磨き込みを担う

ミツバが、KGモーターズへの出資を実施します。

一人乗り小型電動モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム領域における技術連携をさらに強化するためです。

両社は開発初期段階から協業を続けており、実車への実装・検証を経て初期顧客への納車や法人での実証運用（PoC）への移行が完了しています。

ミツバ×KGモーターズ「mibot（ミボット）」





車両名：mibot（ミボット）開発・製造：KGモーターズ株式会社規格：原付ミニカー規格準拠乗車定員：1名全長：2,485mm・全幅：1,140mm・全高：1,470mm車両重量：約470kg航続距離：約100km（メーカー公表値）装備：冷暖房

mibotは、日常の移動に必要な機能へと最適化した一人乗りの小型電動ミニカーです。

イエローとブラックの2トーン外装に丸型ヘッドライト2灯を配した箱型ボディは、全長2,485mm・全幅1,140mm・全高1,470mmに収まるコンパクトなサイズで、車両重量は約470kgです。

買い物や駅までの往復といった日常の”ワンマイル”移動を効率的に支える設計となっています。

原付ミニカー規格に準拠しながら航続距離は約100km（メーカー公表値）を確保し、冷暖房も完備しています。

ミツバはmibotの開発初期段階からモーターの設計および評価・試験をKGモーターズと協力して進めており、今回の出資を機に量産・実運用段階で得られるデータを活用したさらなる性能の磨き込みが両社で進められます。

駆動モーター MA01の設計思想





型式：駆動モーター MA01方式：インナーローター式対象：小型二輪車および小型モビリティ出力バリエーション：3タイプ（用途別）冷却方式：自然空冷（冷却用補機不要）

駆動モーター MA01は、シルバーのアルミ筐体にフィン状放熱構造と出力シャフトを備えた、小型二輪車および小型モビリティ向けのインナーローター式モーターです。

出力の異なる3タイプが設定されており、用途に応じた選択が可能です。

高効率設計により車両の航続距離の延長に貢献し、自然空冷を前提とした構造で冷却用補機が不要なため車両構成の簡素化が実現しています。

原付ミニカー規格では出力に制限があるため、登坂性能・加速性能・最高速といった走行性能をすべて成立させるには、限られた出力の中でバランスをとるモーターの設計と制御が不可欠です。

小型・軽量・低コストという制約のもとでは既存のEVとは異なる最適化が求められており、ミツバの駆動モーター技術がこの難題に対応しています。

ミツバとKGモーターズの技術連携の経緯





KGモーターズ株式会社のロゴ





ミツバとKGモーターズの協業はmibotの開発初期段階から始まり、試作段階にとどまらず実車への実装・検証を経て実運用段階へと移行しています。

今回の出資により資本関係が強化され、量産・実運用で蓄積される走行データをもとにした継続的な性能改善の体制が整います。

航続距離約100km（メーカー公表値）と冷暖房を備えながら原付ミニカー規格に収まるmibotは、駅への送迎や買い物といった近距離移動のニーズに対して、クルマより小回りの利く選択肢として機能します。

ミツバによる出資を契機に量産体制の強化と走行性能のさらなる向上が図られ、全長2,485mmのコンパクトなボディが日常のあらゆる移動シーンで活躍します。

ミツバ×KGモーターズ「mibot（ミボット）」の紹介でした。

よくある質問

Q. mibot（ミボット）はどのような規格の車両ですか？

A. 原付ミニカー規格に準拠した一人乗りの小型電動ミニカーです。

全長2,485mm・全幅1,140mm・全高1,470mm・車両重量約470kgで、冷暖房を完備しています。

Q. 駆動モーター MA01の出力バリエーションはどのように設定されていますか？

A. 小型二輪車および小型モビリティの用途に応じて出力の異なる3タイプが設定されています。

いずれも自然空冷設計のため冷却用補機が不要で、搭載車両の構成を簡素化できる点が特徴です。

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