海と山に挟まれた鎌倉の拠点、2026年メンバー募集！ パワースポーツ「OSJ湘南クラブハウス」

記事ポイント 神奈川県鎌倉市材木座に位置するアウトドアスポーツ拠点「OSJ湘南クラブハウス」が、2026年シーズンの各種目チームメンバーを募集中オーシャンスイム・トライアスロン・トレイルランなど6種以上のセミナーを開催、初心者から上級者まで対応材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースや、終日1,000円で使えるシャワー・ロッカー設備も完備 神奈川県鎌倉市材木座に位置するアウトドアスポーツ拠点「OSJ湘南クラブハウス」が、2026年シーズンの各種目チームメンバーを募集中オーシャンスイム・トライアスロン・トレイルランなど6種以上のセミナーを開催、初心者から上級者まで対応材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースや、終日1,000円で使えるシャワー・ロッカー設備も完備

湘南の海と山の両方を拠点にアウトドアスポーツを楽しめる施設が、2026年シーズンの新規チームメンバーを募集しています。

神奈川県鎌倉市材木座に構える「OSJ湘南クラブハウス」は、パワースポーツが運営するスポーツ拠点施設で、初心者でも当日から参加できる体制が整っています。

パワースポーツ「OSJ湘南クラブハウス」





施設名：OSJ湘南クラブハウス所在地：神奈川県鎌倉市材木座6-4-27営業時間：平日11:00〜18:00、土日祝日8:30〜19:00定休日：毎週火曜・水曜施設利用料：終日1,000円設備：ロッカー、シャワー、フリースペース、ランチ販売公式サイト：

OSJ湘南クラブハウスは、トレイルランニング・ロードランニング・トライアスロンなどさまざまなアウトドアスポーツを楽しむ方のための拠点施設です。

湘南の海と山の両方にアクセスしやすい材木座の立地を活かし、トレーニング拠点として機能しています。

シャワーとロッカーを完備しており、終日1,000円で利用できます。

メンバーズ登録なしでも当日から利用でき、練習会・イベント・セミナーを年間を通じて開催しています。

初心者から競技力向上を目指す上級者まで幅広く対応するプログラムが揃い、2026年シーズンの各種目チームメンバーの募集が始まっています。

2025年リニューアルで快適さを向上





2025年6月に店内のリニューアルを実施し、施設内の快適性が向上しています。

オリジナルカレーや鎌倉ビールも販売しており、スポーツ後の休憩・食事まで施設内で対応できます。

初心者から上級者まで対応するセミナー





オーシャンスイム講習（基礎〜実践）やトライアスロン基礎セミナーをはじめ、複数の実践型セミナーが用意されています。

実績ある指導者から直接学べる形式で、基礎から段階的にスキルを習得できます。





開催されているセミナー・プログラムは以下のとおりです。

オーシャンスイム講習（基礎〜実践）トライアスロン基礎セミナートレイルラン講習会トレイルトリップ（旅ラン）スパルタンレースセミナー、ハイロックスセミナーマラソン、ランニング基礎セミナー





チーム練習会やイベントは、初めてアウトドアスポーツに挑戦する方でも安心して参加できる環境が整っています。

競技経験者にとっては、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる場としても機能しています。





年間のイベント・セミナースケジュールは、公式サイトのスケジュールページに随時掲載されています。

材木座海岸を一望する屋上BBQスペース





屋上スペースは貸し出し対応で、材木座海岸を一望できるロケーションでBBQが楽しめます。

肉や豆腐を焼くグリルを囲みながら、海沿いの空を背景に仲間や家族と過ごせる環境です。

BBQコンロセットは2時間8,800円（税込）〜で、食材は持ち込み制となっています。

鎌倉市材木座という海と山の両方が身近な立地で、スポーツの充実した練習環境と食事・交流の場が一体化しています。

終日1,000円の施設利用料でシャワー・ロッカーも使えるため、仕事帰りの平日練習から本格的な週末トレーニングまで幅広いシーンに対応しています。

パワースポーツ「OSJ湘南クラブハウス」の紹介でした。

よくある質問

Q. チームメンバー登録は必須ですか？

A. メンバーズ登録なしでも当日から施設を利用できます。

登録なしの場合も、セミナーやイベントへの参加が可能です。

Q. 屋上BBQスペースの食材はどのように用意すればよいですか？

A. 食材は利用者の持ち込み制となっています。

BBQコンロセットは2時間8,800円（税込）〜で貸し出されており、予約や詳細は公式サイトに案内されています。

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